Жители Чечни пожаловались на проблемы из-за отключения электроэнергии

05 августа 2024, 02:37

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Акционерное общество "Чеченэнерго" продолжает отключать электроэнергию в Грозном и районных центрах республики, причем опубликованные графики не соответствуют действительности, пожаловались местные жители. Они сообщили, что из-за регулярных отключений света выходит из строя техника.

Как писал "Кавказский узел", регулярные отключения электричества и перепады напряжения приводят к выходу из строя бытовой техники и дополнительным расходам, пожаловались в начале февраля жители Чечни. 20 июля Минстрой Чечни призвал жителей республики ограничить потребление электроэнергии в условиях жаркой погоды, чтобы избежать перегрузок сетей и отключений. Власти должны стабильно обеспечивать население электричеством, а не призывать к экономии, возмутились пользователи соцсети.

Отключения электричества в Грозном носят регулярный характер, это создает бытовые и экономические проблемы, рассказала 5 августа корреспонденту "Кавказского узла" жительница Висаитовского района Айшат.

«Раньше каждый день отключали, сейчас чуть реже. Обычно на весь день, включают к полуночи. Мы недалеко от центра, но это спальный район, больших объектов энергопотребления тут нет. Вводят в строй 12-13 новых домов, может, туда перераспределяют электричество. У нас гудит холодильник, приборы выходят из строя. Когда отключают, мы сразу отключаем из розеток технику, потому что внезапно включают и все сгорает», - рассказала женщина.

При этом она отметила, что продукты от частых отключений у них лично не портятся. «Продукты не успевают портиться, холодильник не такой большой, для нас это не такая проблема. Нет у нас и лифтов, дома старые», - сказала она.

Реальной проблемой женщина назвала отключение интернета и воды. «Отключение воды происходит, когда света нет долго и когда на улице почти 40 градусов жара – это очень тяжело. Мы до сих пор, со времен войны запасаемся водой для еды и технических нужд. Оповещения массово не распространяют, это надо смотреть местные каналы, а у меня нет на это времени. Рядом «Дом ребенка», у них есть генератор. Мы слышим, что они включают и так и узнаем, что свет отключили. Там больные дети, нам всем вместе выключают электричество. Большая проблема - интернет. Когда нужно бывает поработать и здесь никакой альтернативы нет, поскольку "Вайнахтелеком" – монополист. У меня всегда срочная работа, а у них проблемы с блоком. У некоторых две недели нет интернета. И когда спрашиваем, почему, говорят, что бригад не хватает. А ребята говорят, что старое оборудование и людей не берут», - рассказала она.

Она также отметила, что с проблемами отключений сталкиваются и в Ленинском районе Грозного. «Моя сестра живет в Ленинском районе, у них тоже дома без лифтов. Эта проблема только для новых домов. В целом система ЖКХ в городе очень изношена. С виду все красиво, народ как бы счастливый, но проблем меньше не стало. Помимо электричества, чтобы они не делали, дождь или внезапный ливень — канализация начинает течь из всех люков. Сверху дома можно покрасить, а внизу в подвалах вся эта система полностью изношена», - заключила местная жительница.

Жительница Грозного Хава также сказала корреспонденту «Кавказского узла», что проблемы с электричеством происходят при сильной жаре.

«В жаркую погоду сбои электричества постоянны. Либо малое напряжение, либо отключают. На окраине города в прошлом месяце не отключали, но в центре постоянные перебои от перенапряжения», - сказала она.

Житель Ахматовского района Грозного Мансур указал на серьезные проблемы при отключении электричества. «Лифт не работает, пожилым, инвалидам приходится очень тяжело. А если приедет "скорая", как спустить больного? Без предупреждения отключают, графикам не соответствуют. Продолжительность 5-6 часов минимум. Интернета нет, кондиционеры не работают, у многих электроплиты, нельзя детям еду приготовить, особенно в многоэтажках. На улице жара под 40 градусов, невыносимая. И ночью кондиционер не включить, спать невозможно. У некоторых электрические колонки для подогрева воды, нельзя искупать детей, пожилых, самим приходится в холодной воде купаться», - рассказал он.

Из-за отключения электричества у людей выходит из строя техника, рассказал на условиях анонимности корреспонденту «Кавказского узла» житель Висаитовского района Грозного.

«Около месяца назад сгорел трансформатор от перегрузки, у многих сгорела бытовая техника - холодильники, кондиционеры. Подача возобновляется волнообразно, без стабилизации напряжения, выходит из строя дорогостоящая техника. Для моей семьи, как и для очень многих, это серьезный материальный ущерб», - рассказал собеседник.

В телеграм-канале АО «Чеченэнерго», которое сообщило о графике отключения электроэнергии со 2 по 5 августа, местные жители жалуются под сообщениями с графиком подачи света, что многим отключают электричество более, чем на сутки.

«Грозный, ул. Сайханова, 1-й переулок, нет света со вчерашнего вечера», - написал пользователь под ником Хмэн Хмэнович.

«Включите свет в селе Виноградном Чеченской Республики, со вчерашней ночи нет», - написала 22 июля пользовательница под ником Альбина.

«В целях какой безопасности? Безопасности продуктов, чтобы они вновь испортились и их выкинули? Или безопасности кондиционеров, чтобы они раз и навсегда сгорели? Сколько можно то?» - написала местная жительница Влада под сообщением о предстоящих отключениях, мотивированных «соображениями безопасности при проведении ремонтных работ».

«Я живу третий год здесь. И все три года одна и та же история. Свет-вода-лифт-газ. По кругу. Каждый день что-то не работает. Город уже прекрасно отстроен, и можно было давным-давно за налоги и за коммунальные услуги, которые не забывают повышать, сделать все коммуникации КАЧЕСТВЕННО. У нас вот лифт не работает. Каждый день. После 11-часового рабочего дня, поднимаешься на 9 этаж, будучи беременной, приходишь домой, а часам эдак к 10 отключают свет — прекрасно. А с утра воды нет. Никакой. Можно же просто согласиться с тем, что не налажена здесь работа коммунальных служб качественно», - продолжила она.

Также многие комментаторы в обсуждении жалуются на то, что в их домах электричество отключено, несмотря на то, что их улицы в списках «Чеченэнерго» на отключение не значатся.

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