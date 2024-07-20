Призыв Минстроя Чечни экономить электричество возмутил пользователей соцсетей

20 июля 2024, 22:46

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Минстрой Чечни призвал жителей республики ограничить потребление электроэнергии в условиях жаркой погоды, чтобы избежать перегрузок сетей и отключений. Власти должны стабильно обеспечивать население электричеством, а не призывать к экономии, возмутились пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", регулярные отключения электричества и перепады напряжения приводят к выходу из строя бытовой техники и дополнительным расходам, пожаловались в начале февраля жители Чечни.

Жителей Чечни призывают сократить потребление электроэнергии, используя только самые необходимые приборы, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

"Аномальная жара вызвала значительное увеличение использования кондиционеров, вентиляторов и других электроприборов, необходимых для поддержания комфортных условий в домах и на рабочих местах. Это, в свою очередь, привело к перегрузкам линий электропередачи и электросетевого оборудования. В ведомстве пояснили, что такие перегрузки могут привести к повреждению оборудования и его отключению. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям республики принять меры по сокращению потребления электроэнергии", - говорится в публикации.

В Instagram*-паблике телекомпании, у которого насчитывается 977 тысяч подписчиков, это сообщение к 22.45 мск набрало 139 отметок "нравится" и шесть комментариев.

"Где аномальная жара, каждый год такое лето", - возмутилась alisa50038.

"Дубай как расходует и откуда берет достаточно эту энергию интересно - вечная жара", - поинтересовался boss_001_999.

Это же сообщение было опубликовано в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный", у которого насчитывается 21 593 подписчика. На 20.45 мск его прочитали 2045 человек, оставлен один комментарий. "Строите АЭС или ГРЭС чтобы электроэнергии хватало", - предложил пользователь N3.

Аналогичная публикация в Instagram*- паблике "ЧП Чечня №1", на который подписаны 417 тысяч человек, к 22.45 мск набрала 44 отметки нравится и шесть комментариев. Авторы комментариев на русском языке скептически оценили призыв.

"Это смешно слышать, почему бы не увеличить подачу, чем просить экономить? Вам же выгоднее чем больше потребителей", - написал пользователь xamenyt.

"За нас ее уже экономят", - отметила _taisa_vakhaeva.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 21 июля в Грозном 23 градуса, без осадков. 21 июля ожидается + 34 градуса при сокорости ветра три метра в секунду, осадков также не прогнозируется. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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