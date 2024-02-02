Жители Чечни пожаловались на проблемы из-за отключений электричества

02 февраля 2024, 09:16

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Регулярные перебои с подачей электричества и перепады напряжения приводят к выходу из строя бытовой техники и дополнительным расходам, пожаловались жители Чечни. Ответственность за причиненный ущерб несет поставщик электроэнергии, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года энергетики порекомендовали жителям Чечни экономно расходовать электроэнергию из-за жары, заявив, что нагрузка на энергообъекты "выросла в разы". Компания "Чеченэнерго" должна обеспечить необходимые мощности вместо того чтобы отключать электричество и призывать к экономии, заявили тогда пользователи соцсетей.

На регулярные отключения электричества обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником devon_rohan. "Какие «ремонтные работы на питающих центрах и линиях» практически ежедневно (достаточно проследить по новостным каналам чеченских СМИ), специалисты «Чеченэнерго» проводят в зимнее время? Кто возместит убытки абонентов в случае каких-либо последствий?" – написал он 23 января в своем комментарии.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики подтвердили наличие проблемы регулярных перебоев с подачей электричества. Так, жительница одного из сел Шалинского района Марха Алиева рассказала, что в декабре 2023 года после травмы несколько недель находилась дома на больничном.

"Думаю, спокойно закончу годовой отчет, никто не будет отвлекать. Но «спокойно» поработать не получилось, после часа работы вдруг отключали электричество, и текст, который я набрала и забывала сохранить, «улетал». И такие «сюрпризы», когда неожиданно отключают свет, как оказалось, бывают часто. Я-то целыми днями на работе и не замечала этого", - сообщила она.

По словам женщины, она стала записывать, когда и на сколько отключают в их районе электричество. «За месяц, как я была на больничном, восемь раз не было света по часу, по 30 минут – 15 раз. Остальные дни были отключения по 10 минут, по пять. Короче говоря, по приблизительным моим подсчетам, за 4 недели мы около 20 часов были без электричества. Возможно, такое большое число отключений было потому, что это был декабрь, конец года. Или потому, что нагрузка на электросети была больше в связи с увеличившимися в холодное время года потребностями в электричестве. Но факт остается фактом: отключений много, и мы платили лишние деньги за недополученную нами, потребителями, электроэнергию", - рассказала Марха Алиева.

Она пояснила, что, когда отключают воду, то рассылают СМС, а когда отключают электричество, то люди узнают об этом лишь по остывшим батареям в доме и по отключению электроприборов. "Хотя у себя на сайте «Чеченэнерго» сообщает о «ремонтных работы на питающих центрах и линиях». Только вот непонятно, почему эти мероприятия проводят зимой, хотя эти работы по идее нужно проводить осенью, когда предприятие готовится к прохождению осенне-зимнего периода. Какие ремонтные работы можно проводить в морозные дни, когда часто идут дожди, да и снег время от времени выпадает? Так стоит ли удивляться, что нас уже замучили эти постоянные отключения без предупреждений", - сказала женщина.

Житель Старопромысловского района, бывший сотрудник "Грозэнерго" Расул сообщил, что после перепадов напряжения в электросети у него вышли из строя компьютер и телевизор. "Резкие всплески или падения электрического напряжения, которые выходят за границы нормального, ничего хорошего, как правило не приносят. Нормальным номинальным напряжением в однофазных сетях считается 230 вольт, то есть диапазон от 207 до 253 вольт. У нас же напряжение в домах 180 вольт... Всего один скачок напряжения за доли секунды может сжечь дорогой телевизор, холодильник или стиральную машинку. Бывают случаи, когда скачки могут достигать 300, 400 и даже 500 вольт. Такие перепады напряжения могут привести к замыканиям всей проводки и даже возгораниям", - сказал он.

Мать четырех школьников Умидат из села Братское Надтеречного района также сообщила о частых отключениях электричества. "В нашем районе во всех селах то и дело отключают электроэнергию. А делаем уроки вечером", - сказала она.

По словам женщины, соседка привезла из Хасавюрта лампы, которые можно днем заряжать, включив в электросеть, а. вечером пользоваться. "Посоветовалась с мужем, говорю, что нужно купить четыре таких лампы, рассадить их (детей) по разным комнатам и каждому по лампе, и пусть занимаются, друг другу никто мешать на будет. В первый выходной поехали в Дагестан за лампами. Пошли по рядам на рынке, увидели лампы, Но цены… Полторы тысяча рублей одна лампа. А нам нужно четыре лампы… Делать нечего, купили мы эти лампы. А про себя думаю: за эти лампы должны заплатить чиновники из «Чеченэнерго». Не отключали бы они нам свет, и тогда не нужно было бы нам покупать эти дорогущие лампы", - сказала жительница села.

Педагог из села Самашки Бэлла, мать двух мальчиков-первоклассников, сообщила, что после скачка электроэнергии сгорела ее стиральная машинка "за 25 тысяч рублей". "Где я такую машинку куплю? Вот и приходится стирать руками, высушивать над плитой или феном – иначе нельзя, в школу нужно идти по форме", - пожаловалась она.

После этого Бэлла с мужем пришли, по ее словам, к сложному решению – брать кредит, при том, что один кредит они уже взяли, чтобы закончить строительство дома. "Иначе ничего не получится, времени на стирку уходит много, сушить негде", - сказала она.

По словам женщины, она узнала от соседки, что, если кредит берут потому, что лишились нужной в хозяйстве вещи из-за плохой работы электросетей, то пострадавшие имеют право получить деньги с организации, по вине которой они понесли ущерб. "Я сказала об этом в школе, где я работаю, а мне отсоветовали заниматься этим, потому что никто нам не выплатит ни копеечки. Так что будем экономить. Может, к началу следующего года я смогу выплатить кредит", - сказала Бэлла.

Согласно Гражданскому кодексу, возместить ущерб должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится электрическая линия дома, подтвердил адвокат Николай Дьяков.

"Если из-за перенапряжения сгорела техника, нужно зафиксировать факт резкого скачка напряжения. Для этого нужно уведомить аварийно-диспетчерскую службу поставщика услуг или управляющей компании, подсчитать и подтвердить документально убытки. Подтверждение расходов [собрать] - чеки, счета за ремонт и покупку запчастей. Предъявить представителю поставщика услуг претензию о возмещении причиненных убытков в добровольном порядке", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Если поставщик услуг отказался возмещать убытки, то нужно обратиться в суд, отметил адвокат, добавив, что "как правило, особенно на Кавказе, поставщик услуг ущерб не возмещает".

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