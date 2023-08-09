Призывы "Чеченэнерго" экономить электричество возмутили пользователей соцсетей

09 августа 2023, 21:21

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"Чеченэнерго" должна обеспечить необходимые мощности, вместо того, чтобы выключать свет в жару и призывать жителей экономить, заявили пользователи в ответ на призывы компании экономно расходовать электроэнергию.

Энергетики в Чечне рекомендовали жителям экономно расходовать электроэнергию из-за жары. "В период установившейся жары нагрузка на объекты электросетевого хозяйства выросла в разы. Энергообъекты работают в режиме перегруза. Чтобы избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов подачи электроэнергии, энергетики призывают всех потребителей в дни аномальной жары максимально экономно расходовать электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Чеченэнерго" от 7 августа. Это сообщение набрало к 20.40 мск 51 комментарий.

"Если учесть тот факт, что жара бывает каждый год, и такой процесс повторяется, то нужно учитывать, что данную проблему нужно решать! Не хватает мощности - так расширьтесь, обновите, устраните проблему. Как можно в современном мире с развитыми технологиями просить тратить меньше энергии? Что насчет центра тогда? Он весь сияет, вырубить ненужный свет там", - предложил Бэтман. "Лучше сказать "экономить", чем сделать что-то", - отметил пользователь SS.

Сообщение о необходимости экономии электроэнергии опубликовал Instagram*-паблик "Чечня сегодня", на который подписаны 589 человек. К 20.50 мск 9 августа это сообщение набрало 97 комментариев.

Пользователей возмутили просьбы экономить электроэнергию в жару. "А почему нельзя купить, монтировать оборудование, выдерживающее высокую температуру, как в других странах. Несмотря на стабильные платежи за электроэнергию, замучили людей в эту жару", - написал mejiev_m.i. "Мы, конечно, все понимаем, но в такую жару сидеть без света, это ад. Сколько это уже можно терпеть", - возмутился пользователь с ником dom.tehnika_mira.57. "Так всегда же постоянные работы по улучшению электросети ведутся, пора бы уже наладить всё. У нас что ни ветер, дождь или теперь добавилась жара, постоянные перебои с электричеством", - отметил пользователь sadgrozny. " "Нет деревьев, чтобы спрятаться от солнца, нет света, чтобы укрыться от жары под кондиционером. Рестораны, магазины несут убытки, туристы не могут ни пообедать, ни поужинать в центре города - нет света. Почему не готовятся к сезону, это же не первый раз, когда летом 40 градусов, так бывает каждое лето", - посетовал пользователь maddi_shams.

Другие пользователи возмутились отключениями электричества. "Да мы и не успеваем ничего расходовать, потому что все выключено", - отметил пользователь i_never_be_yours. Почему отключают на постоянной основе нечетную сторону по Орзамиева в одно и то же время на пять-восемь часов, а на четной стороне все время есть свет, при этом на той стороне практически все коммерческие объекты. Отключение производится в самую активную фазу суток для домашних дел - приход с работы, связанный с приготовлением ужина, постирушек и прочее. Это беспредел!" - написал t_azu_s. "А зимой отключают, потому что холодно, осенью - потому что дождь, весной - потому что весна", - прокомментировал ram150000.

На странице "Чеченэнерго" в соцсети "ВКонтакте" пользователи также возмутились отсутствием света. "Почему нету света на Авторханова! На звонки не отвечаете! Отключаете свет, когда вздумается, без предупреждения. К примеру, сегодня не было света с 15.37 по текущий момент. Вчера отключили с 14.00 и дали в 01.14. Можете объяснить, почему у всех есть свет, а на Авторханова нету! Одно дело, если его выключают днём на небольшой промежуток. Но это происходит часто и в моменты, когда погода на улице прохладная. Так что не нужно говорить, что там все из-за жары. Вы в любое время года это делаете", - написал пользователь Anime Life. Пользователь Манфис Самуэль также написал, что на Авторханова нет света. "Не отвечают на звонки!" - возмутился он. "На Ионисиани когда будет свет?" - поинтересовалась Пема Ахмадова.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2022 года "Чеченэнерго" объявило о возобновлении практики отключения света злостным неплательщикам, так как долги жителей Чечни за электричество достигли 1,7 миллиарда рублей. Рейды энергетиков неоднократно вызывали недовольство жителей Чечни. Так, в июне 2018 года грозненцы пожаловались на рейды по взысканию долгов за электроэнергию - по их словам, контролеры, которые ходили по домам, нередко вели себя грубо, а иногда требовали оплатить электричество даже за текущий месяц. В мае того же года сотрудники бюджетных организаций пожаловались на требования представить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги под угрозой невыплаты зарплаты и увольнения.

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