Беженцы из Палестины начали изучение русского языка в Чечне

22 января 2024, 21:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шесть групп по изучению русского языка организованы для детей и взрослых, прибывших в Чечню из Палестины. Группа из 14 школьников будет обучаться русскому языку и математике в селе Автуры.

"Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2023 года число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200. Власти Чечни сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

На базе детского оздоровительного лагеря «Горный ключ», где размещены прибывшие в Чечню беженцы из Палестины, организованы курсы по изучению русского языка для детей школьного возраста и взрослых - сформированы три группы школьников и три группы взрослых. Всего русский будут учить 123 человека, в том числе 67 детей, сообщило сегодня агентство "Грозный информ".

Занятия будут проходить три раза в неделю, продолжительность урока - 45 минут. Обучать переселенцев из Палестины будут учителя из школ Шалинского района, которые "выдвинули свои инициативы", говорится в публикации.

Как следует из видео, приложенного у публикации, ученики занимаются в классе, часть детей сидит в верхней одежде. Они изучают алфавит, пишут прописи.

Кроме этого агентство сообщило, что 14 детей, которые знают разговорный русский, будут учится в школе села Автуры. С января по май они пройдут подготовку по русскому языку, литературе и математике. Для них ежедневно будет проводиться по три урока.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.