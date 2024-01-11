Власти Чечни выделили по 100 тысяч рублей беженцам из Палестины

11 января 2024, 13:41

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Каждой семье беженцев, прибывших в Чечню из Палестины, из фонда имени Ахмата Кадырова выделено по 100 тысяч рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 10 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном за счет средств фонда Кадырова будет создан комплекс жилья на 35 квартир для беженцев из Палестины.

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Фонд имени Ахмата Кадырова выделил каждой семье беженцев, прибывших в Чечню из Палестины, по 100 тысяч рублей, сообщил Рамзан Кадыров. "Мы и впредь будем оказывать им всестороннюю помощь и поддержку в решении их проблемных вопросов", – написал он 10 января в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря 2023 года число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200.

Напомним, ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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