Число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200

22 декабря 2023, 11:13

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В Чечню прибыла группа из 18 палестинских беженцев, общее число приехавших в республику жителей сектора Газа достигло 206.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне была создана рабочая группа для приема 250 беженцев из Палестины. С 29 ноября по 12 декабря в Чечню четырьмя группами прибыли 184 беженца из сектора Газа, в том числе уроженцы как Палестины, так и России. Они размещены в оздоровительном лагере "Горный Ключ" в селе Автуры Шалинского района.

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

На железнодорожном вокзале Грозного встретили новую группу из 18 вынужденных переселенцев из сектора Газа, их решено отправить в пункт временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря "Горный Ключ", сообщает сегодня ИА "Грозный-информ".

Ранее пятью группами в республику были доставлены 188 беженцев. Новые переселенцы пройдут полное медицинское обследование, после чего их распределят по жилым комплексам. Все беженцы, размещенные в "Горном Ключе", обеспечиваются трехразовым питанием, комфортными условиями проживания и всем необходимым. Им планируется оказать помощь в трудоустройстве и поступлении детей в учебные заведения, пишет агентство.

Среди 18 прибывших сегодня палестинских беженцев - 12 детей. Всего в Чечню прибыли уже 206 беженцев из сектора Газа, информирует ЧГТРК "Грозный".

Напомним, 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли 154 переселенца из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, начато оформление им российских паспортов и других документов, а также решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей, сообщило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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