Власти Дагестана отчитались о помощи беженцам из Палестины

11 декабря 2023, 16:55

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В Дагестане начато оформление российских паспортов и других документов 154 прибывшим переселенцам из Палестины, решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей, сообщило сегодня правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

В Дагестане насчитывается 154 жителя Палестины, в том числе 82 ребенка, они размещены на территории одной из баз отдыха, сообщил сегодня на заседании председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Общее число лиц трудоспособного возраста составляет 70 человек. Всех обследовали медики, они обеспечены предметами первой необходимости. В пункте временного размещения работает на постоянной основе психолог, но, как сообщают коллеги, состояние и настроение прибывших граждан, созданная вокруг них обстановка – положительные", - сказал он.

По его словам, ведется работа "по определению их правового статуса на территории России и возможности оформления внутрироссийских и заграничных паспортов". В пункте временного размещения от переселенцев принимаются заявления и другие документы на оформление внутрироссийских паспортов, на установление личности и на восстановление ранее утраченного паспорта, говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Дагестана.

Власти республики принимают меры по трудоустройству и обеспечению образованием прибывших палестинцев, отчитался на заседании вице-премьер Рамазан Джафаров. В частности, по его словам, в пункте временного размещения организовано обучение детей русскому языку. "После изучения в течение полугода русского языка детей определят в школу и детский сад. Для перевозки детей выделено два микроавтобуса", - сообщил Джафаров.

Он добавил, что решается вопрос о зачислении двух студентов-палестинцев в медколледж при Дагестанском государственном медицинском университете.

Кроме того, по словам Джафарова, прибывшие палестинцы смогут пройти курсы повышения квалификации в Дагестане. Среди них есть квалифицированные врачи, но без соответствующего медицинского сертификата они могут работать только участковыми терапевтами либо участковыми педиатрами. Поэтому прорабатывается вопрос повышения их квалификации на базе Института дополнительного профессионального образования Дагестанского медуниверситета.

"В случае, если они будут трудоустроены не в Махачкале, а в других городах и районах республики, прошу рекомендовать главам муниципалитетов при необходимости выделить прибывшим гражданам служебное жилье (в том числе при их согласии на переезд в сельскую местность)", - приводятся в публикации слова вице-премьера.

Напомним, в Чечне создана рабочая группа для приема 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек. 1 декабря в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из 116 человек.

Прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей, предположили кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев. Решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету, возразил политолог Сергей Жаворонков.

Также 30 ноября семья палестинских беженцев из восьми человек прибыла на Кубань и разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило краевое управление МЧС.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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