Власти Дагестана отчитались о приезде пятой группы беженцев из Палестины

07 декабря 2023, 22:41

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Двое жителей сектора Газа прибыли сегодня в Дагестан, они отправлены в пункт временного размещения, сообщило республиканское правительство.

"Кавказский узел" писал, что 21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. 2 декабря в республику приехала четвертая группа беженцев из Палестины.

Сегодня в Дагестане встретили еще двух жителей сектора Газа, они прибыли на утреннем поезде в Махачкалу, сообщило сегодня правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

"Это уже пятый прием беженцев, организованный в регионе. В сопровождении сотрудников МЧС и медиков они отправились в пункт временного размещения, где уже проживает более 150 их земляков", - говорится в сообщении.

Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, сотрудники МЧС встретили мужчину и женщину у поезда, помогли им выгрузить вещи и проводили в пункт временного размещения.

В Чечню тремя группами прибыли 177 беженцев из Палестины, они размещены в оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами из Палестины заявил, что беженцы должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует.

Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.

Сегодня 50 беженцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали в Кабардино-Балкарию, они размещены в санатории в Нальчике. Пользователи соцсети отметили, что принимать беженцев уместно, когда решены собственные проблемы республики, указали пользователи Instagram*-паблика в связи с приездом в Нальчик беженцев из Палестины. Их оппоненты сочли подобные высказывания недопустимыми и выразили готовность помогать палестинцам.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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