Пользователи соцсети поспорили о приеме в Нальчике палестинских беженцев

07 декабря 2023, 20:00

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Принимать беженцев уместно, когда решены собственные проблемы республики, указали пользователи Instagram*-паблика в связи с приездом в Нальчик беженцев из Палестины. Их оппоненты сочли подобные высказывания недопустимыми и выразили готовность помогать палестинцам.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 50 беженцев из Сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали в Кабардино-Балкарию, они размещены в санатории в Нальчике.

Информация о прибытии беженцев была размещена в Instagram*-паблике chp.nalchik, у которого насчитывается 381 тысяча подписчиков. К 19.50 мск она набрала 666 комментариев.

Часть пользователей поинтересовалась, какая помощь нужна прибывшим. "А как им можно помочь? Предоставить теплые вещи? Кто-нибудь знает контакты волонтеров?" - поинтересовался пользователь home_and_style07. "Как помочь,есть какие-то сборы?" - cпросила m.khamidbievna. "Чем и как можно им помочь? Это малое, что мы сможем для них сделать", - отметила leilya_leilyasha.

Ряд пользователей отметили, что беженцы приехали в республику, в которой не решены многие социальные проблемы местных жителей. "Беженцы живут на наши налоги, получают бесплатное питание, лечение и многое другое, в то время, когда мы сидим и не видим того, что видят они. Мне не жалко, ни в коем случае, просто не понятно, почему мой ребёнок не пошёл в школу по району, мест не хватило. Почему я второй месяц жду очередь попасть в больницу, мест нету. Я налоги всю жизнь платила и плачу, и в итоге ни мне, ни моему ребёнку нигде нет места? О своих гражданах н кто не попробовал позаботиться?" - написала пользователь nogotkoff.

"Надо в первую очередь своих поддерживать", - согласился klasss111.

"Когда в Турции произошло землетрясение и пострадавшие наши черкесы просили о помощи и просились сюда , им не дали разрешение,их не пустили. Наши родные как изгои не могут вернуться в родные края.Там тоже погибли дети и старики, они остались без ничего", - отметила bosh2748.

В результате землетрясения, которое привело к тысячам жертв в Турции и Сирии, погибли по меньшей мере 150 черкесов, сообщил 12 февраля руководитель "Черкесского конгресса" Касе Кик. Кавказские диаспоры в Турции передавали пострадавшим от землетрясения деньги и вещи, собранные, в том числе жителями республик Северного Кавказа. Сотни волонтеров откликнулись на призывы помочь жертвам землетрясения, рассказали организаторы сбора помощи. Власти России должны предоставить условия для переезда на Северный Кавказ и упрощенного получения гражданства черкесам, пострадавшим из-за землетрясений в Сирии и Турции, отметили представители общественных организаций в заявлении, адресованном федеральным властям и главам регионов.

Другие пользователи возмутились подобными комментариями. "Республиканский бюджет сильно пострадает из-за 21 ребенка? Зарплаты кому-то не выдадут, чтобы накормить 50 человек? Не хотите помогать, не хотите участвовать, просто пройдите мимо, вместо того, чтобы разводить смуту" - прокомментировала muza_ilham.

"Читаю комментарии и я просто в шоке от людей. Жалко ведь этих <беженцев>. Одно дело, когда природные катаклизмы, а дело другое когда вас убивают. Разница есть? Я думала, у нас в республике люди добрые, но нет, обязательно появятся некоторые "диванные комментаторы", - написала madinaaskerova86.

"Я вот поражаюсь, их гораздо больше отправили в Дагестан и Чечню, и сколько я комментов читала в их группах, ни одного, без преувеличения, ни одного возмущенного комментария. Только радость и желание помочь", - подчеркнула kara666530.

"Кавказский узел" писал, что 21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. 2 декабря в республику приехала четвертая группа беженцев из Палестины.

Чечню тремя группами прибыли 177 беженцев из Палестины, они размещены в оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами из Палестины заявил, что беженцы должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует.

Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.

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