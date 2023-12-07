Группа палестинских беженцев прибыла в Кабардино-Балкарию

07 декабря 2023, 14:46

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50 беженцев из Сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали в Кабардино-Балкарию, они размещены в санатории в Нальчике, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии в начале ноября сообщили о собранных 20 тоннах помощи для палестинцев.

В республику прибыли 50 вынужденных переселенцев из Сектора Газа, в том числе 21 ребенок. Они размещены в пункте временного размещения "Курорт Нальчик", сообщил представитель МЧС в видеоролике, который опубликован сегодня в Telegram-канале республиканского управления МЧС.

Как следует из видео, беженцы прибыли поездом, их встречали сотрудники МЧС, помогали выгружать вещи. Затем автобусами переселенцы из Палестины были доставлены в пункт временного размещения.

Беженцы "были доставлены в Москву спецрейсом МЧС России из Каира, а далее в Нальчик". В санатории, где они разместились, организовано дежурство волонтеров-переводчиков, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на ведомство.

Гостинично-санаторный комплекс АО "Курорт Нальчик" располагается в черте города в микрорайоне Долинск, следует из данных на сайте санатория.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" также писал, что боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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