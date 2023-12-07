Число прибывших в Чечню палестинцев возросло до 177

07 декабря 2023, 12:43

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Из Палестины в Чечню сегодня прибыла группа беженцев из 10 человек. Общее число размещенных в республике палестинцев достигло 177.

Как информировал "Кавказский узел", первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. Вторая группа переселенцев прибыла в республику 1 декабря, в ней было 59 взрослых и 57 детей. На эту дату общее число прибывших в Чечню палестинцев достигло 167.

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами из Палестины заявил, что беженцы должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Своим выступлением на русском языке перед беженцами глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев дал сигнал федеральным властям, что в Чечне не успевают решать проблемы уже приехавших беженцев из Палестины, и пока не следует направлять в республику новые группы. При этом его упреки в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Группа беженцев из Палестины численностью в 10 человек прибыли сегодня в Чечню, передал "Грозный-информ".

Беженцы прибыли в Грозный из Москвы, на вокзале их встретили сотрудники МЧС и другие госслужащие. Переселенцы сами выразили желание приехать в Чечню, пояснив, что в республике уже проживают их родственники и знакомые, сказано в сообщении.

Трое беженцев из прибывшей группы доставлены в пункт временного размещения в село Автуры, заботу об остальных семи беженцах взял на себя житель Аргуна Ахмед Шахидов, который является старым другом семьи и сам изъявил желание приютить у себя знакомых.

Напомним, ранее в Чечне была создана рабочая группа, которая готовится к приему 250 беженцев из Палестины, для них были подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" также писал, что боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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