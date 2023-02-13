"Черкесский конгресс" насчитал 150 погибших при землетрясении в Турции черкесов

13 февраля 2023, 17:49

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В результате землетрясения в Турции погибли по меньшей мере 150 черкесов, сообщил сегодня руководитель "Черкесского конгресса".

Как писал "Кавказский узел", кавказские диаспоры в Турции передают пострадавшим от землетрясения деньги и вещи, собранные в том числе жителями республик Северного Кавказа. Сотни волонтеров откликнулись на призывы помочь жертвам землетрясения, рассказали организаторы сбора помощи.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых в Турции, по данным на 12 февраля, погибли 29 605 человек, более 80 тысяч человек получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек. Среди погибших пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

В Турции во время землетрясения погибли около 150 черкесов, сообщил руководитель "Черкесского конгресса" Касе Кик, проживающий в Турции. По его словам, речь идет о тех, чьи имена и фамилии удалось установить, информирует сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Последствия землетрясения особенно сильно ощущаются в городах Гёксун и Мараш, где проживает большое число черкесов, а всего во время землетрясения пострадали около 40 черкесских сел, рассказал Мутлу Мамхег, представитель Кризисного комитета, который помогает пострадавшим черкесам в Турции.

По его словам, собранная черкесами из разных стран гуманитарная помощь доставляется и распределяется в пострадавшие аулы и города, пишет издание.

Председатель зарегистрированного в Черкесске общественно-политического движения "Черкесский конгресс" Касе Кик уехал из России в июне 2022 года из-за опасений за свою безопасность. Ранее силовики задержали его в Черкесске, после чего Кик пожаловался на пытки.

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 31 643 человек, сообщило сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. "На данный момент число погибших составило 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

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