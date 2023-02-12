Число погибших при землетрясении в Турции граждан Грузии выросло до пяти

12 февраля 2023, 13:42

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Найдено тело пятого гражданина Грузии, погибшего в результате землетрясения в Турции, сообщил сегодня МИД.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным Минздрава Турции на 11 февраля, погибли 22 327 человек, ранены 80 278 человек. К 7 февраля было известно о гибели не менее двух граждан Грузии.

Подтверждена гибель еще одного гражданина Грузии в результате землетрясения в Турции, сообщил представитель МИД Грузии. "Посольству Грузии в Турецкой Республике подтвердили гибель гражданина Грузии И.П. в результате землетрясения в городе Газиантеп", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Таким образом, по данным МИД, погибшими в результате землетрясения в Турции числятся уже пять граждан Грузии, информирует сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Всего, по данным турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям на 12 февраля, в Турции погибли в результате землетрясения 24 617 человек, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек, сообщает "Интерфакс".

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