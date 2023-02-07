Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции

07 февраля 2023, 13:00

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В результате землетрясения на территории Сирии и Турции погибли как минимум два гражданина Грузии. Ранены, по меньшей мере, четверо граждан Азербайджана. Данные о пострадавших россиянах уточняются. Жертвы есть и среди диаспор выходцев из регионов Северного и Южного Кавказа в Турции и Сирии.

Как сообщал "Кавказский узел", на юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой.

Эпицентр землетрясения находился на территории турецкой провинции Кахраманмараш около границы с Сирией. За первым толчком последовали более 50 афтершоков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно. По данным на 7 февраля в Турции погибли 3 381 человек, 20 436 получили ранения. В Сирии – 711 погибших и 1 431 раненых, передало РИА "Новости".

При землетрясении в городе Антакья погибли два гражданина Грузии. В министерстве иностранных дел страны отметили, что продолжают выяснять судьбу других грузинских граждан. 6 февраля в Турцию вылетела группа из 60 грузинских спасателей с обученными искать под завалами людей собаками, специальным оборудованием и спецтехникой, отметил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

В Малатье из-под завалов вызволены четверо азербайджанских студентов, личности двоих установлены. Это Гюльшен и Жаля Джафаровы. "На данный момент состояние сестер оценивается, как средняя степень тяжести. Они находятся в больнице, с ними все в нормально", – информировал Media.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

Власти Азербайджана готовятся эвакуировать около 50 студентов из Кахраманмараша. Всего в Турции обучается около 27 тысяч граждан этой страны. Точное число пострадавших в результате землетрясения граждан Азербайджана, а также число погибших среди них, выясняется, передал Report.az.

В городе Малатья на востоке Турции в больнице скончался ребенок армянской супружеской пары, пострадавший во время землетрясения. В Сирии, где также было землетрясение, известно о двух погибших этнических армянах. Это мать с сыном из алеппского района Азизие, передало сегодня ИА "АрменПресс".

Соболезнование властям Турции выразил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, сообщил Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

По данным Государственного комитета Абхазии, во время землетрясения погибла одна женщина из абхазской диаспоры и еще восемь человек были ранены. Среди абхазских студентов, учащихся в Турции, пострадавших нет, уточнило ИА " Апсадгьыл-инфо".

Из подземных толчков сильные разрушения произошли в городе Мараш на юго-востоке Турции, население которого преимущественно составляют черкесы, сообщил Telegram-канал "Адыгэ Хэку". "Всего, как сказали черкесы из Турции, пострадало больше всего около 10 населённых пунктов. Люди ютятся в мечетях, фабриках/заводах, некоторые спят в машинах. Больше всего страдают от холода, так как идет снег и дождь", – сказано в публикации.

Среди осетин, проживающих на территории Турции, погибших или пострадавших нет, руководитель осетинской диаспоры в стране Садреттин Кусов. "Здесь, в Турции, люди привыкли к землетрясениям, они случаются нередко, но чтобы в 10 городах сразу… Это всех очень потрясло. В этих 10 городах живут осетины, в том числе и представители фамилии Кусовых. Я с ними созвонился. Слава богу, никто не пострадал", – привело сегодня южноосетинское информагентсво "Рес" слова Кусова.

Власти Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Северной Осетии на 12.40 мск не сообщили о погибших или раненых жителях республик, которые находились в Турции во время землетрясения. При этом главы некоторых республик Северного Кавказа, в том числе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Дагестана Сергей Меликов, выразили соболезнования властям Турции в связи с катастрофой.

На сайтах администраций регионов Южного федерального округа также нет данных о погибших или пострадавших жителях, находившихся в Сирии или Турции во время землетрясения.

Жители России, отправившиеся на отдых в Турцию, находятся за пределами регионов, которые затронуло землетрясение. Экскурсий и заездов в города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этом году не было, передало РИА "Новости" со ссылкой на данные туристических операторов.

Данные о погибших или раненых россиянах уточняются. Для оказания помощи жителям Турции из России направлены 100 специалистов отряда МЧС "Центроспас" и центра по проведению спасательных операций "Лидер". Три самолета с российскими спасателями направились в турецкий город Адана и один самолет – в Сирию, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

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