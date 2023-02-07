Азербайджан анонсировал отправку в Турцию полевого госпиталя и палаток

07 февраля 2023, 04:47

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Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения будут направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой. В городе Малатье из-под завалов вызволены четверо азербайджанских студентов.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Азербайджан сообщил об отправке в Турцию, где произошло разрушительное землетрясение, 370 спасателей.

Вечером 6 февраля в Турцию из Азербайджана прилетели почти 400 спасателей. Они прибыли спецрейсами в аэропорт города Аданы и оттуда направились в один из наиболее пострадавших от землетрясения городов Кахраманшмараш, сообщило Гостелевидение Азербайджана.

Сегодня, 7 февраля в Турцию вылетят два самолета с гуманитарным грузом, сообщил 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС Азербайджана.

Один из бортов доставит мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный необходимым медицинским оборудованием и средствами. «Госпиталь, состоящий из четырех функциональных отделений – приемно-распределительного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, трех вспомогательных контейнеров и трех надувных модулей, обеспечит надлежащие условия для обследования, операций и лечения наиболее тяжело раненых и больных. В мобильном полевом госпитале, который оснащен всеми необходимыми лекарствами и препаратами, будет работать профессиональный медицинский персонал МЧС Азербайджана. Больница оснащена всеми необходимыми лекарствами и препаратами», - подчеркнул сотрудник ведомства.

На другом самолете в Турцию будут отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другие оборудования для размещения людей, пострадавших от разрушений, далее отметили в ведомстве.

Газета «Азадлыг» на своей странице в соцсети сообщила о вызволении в городе Малатье из-под завалов четырех азербайджанских студентов.

В посольстве Азербайджана в Анкаре корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что к вечеру 6 февраля данных о погибших и пострадавших азербайджанских гражданах не поступало.

«Мы связались с Гахраманмарашем, где учатся 100 азербайджанских студентов, молодые люди сказали, что с ними все порядке. Не было информации о четырех студентах в Малатье, но потом стало известно, что их спасли из-под завалов. Мы сейчас проверяем эту информацию», - сказала сотрудник дипмиссии.

По данным на 23.41 мск, в Турции в результате землетрясения погибли 2 316 человек, пострадали 13 293 человека, разрушено 7 840 строений, пишет oxu.az.

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