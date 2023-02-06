Азербайджан направляет спасателей в Турцию

06 февраля 2023, 12:01

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В связи с разрушительным землетрясением в Турции Азербайджан направит в эту страну 370 спасателей.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 284 человека, еще 2 323 пострадали. Как отмечают турецкие сейсмологи, землетрясение может стать одним из самых разрушительных в стране за последнее время, сообщает ТАСС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) готовит к отправке отряд спасателей в составе 370 человек, сообщило ведомство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения в Турции, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Самолеты со спасателями вылетят в Турцию уж в ближайшие часы, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня утром в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мёвлутом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В МИД Азербайджана по данным на 11.40 (10.40 мск) не располагают сведения о том, есть ли среди пострадавших и жертв граждане страны. Данный вопрос расследуется, в посольстве Азербайджана в Турции создана горячая линия, куда могут обратиться нуждающиеся в помощи азербайджанские граждане, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ведомства.

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