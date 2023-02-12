Выходцы с Кавказа подключились к сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

12 февраля 2023, 19:11

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Кавказские диаспоры в Турции передают пострадавшим от землетрясения деньги и вещи, собранные в том числе жителями республик Северного Кавказа. Сотни волонтеров откликнулись на призывы помочь жертвам землетрясения, рассказали организаторы сбора помощи.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых в Турции, по данным на 12 февраля, погибли 24 617 человек, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек. Среди погибших пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

После землетрясения премьер-министр Грузии распорядился направить в Турцию спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил туда 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

Проживающие в турецких городах выходцы с Северного Кавказа мобилизуют усилия по помощи людям в пострадавших регионах, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» представители общественных организаций северо-кавказской диаспоры Турции.

Руководитель северо-кавказской общественной организации Стамбула «Кавказдер» Али Висхаджиев, который выехал с группой до ста человек в пострадавшие районы Кахраманмараша, Урфы, Аданы и Хатая, рассказал, что усилия диаспоры координируются с турецкими властями, управлением по чрезвычайным ситуациям при правительстве Турции (AFAD).

«Мы организовывали помощь, едем в сторону Кахраманмараш, затем в Хатай, Адану, Урфа. До этого отправили туда людей, волонтеров, которые хотели принять участие. В Кахраманмараш от нашего дернека (организации) едут и врачи, мы координируем свои действия с AFAD, благотворительной организацией IHH, организовываем помощь и с местными властями в пострадавших провинциях. Мы уже отправили помощь в виде продуктов первой необходимости (мука, сахар, рис), закупили памперсы, теплые куртки, одеяла, свитера. Один большегруз до 20 тонн уже отправили, теперь едем сами с меньшим грузом, нас около 50 добровольцев на своих машинах и на автобусе. Мы будем посещать Кахраманмараш, как мы знаем, там очень много этнических черкесов, дагестанцев, чеченцев. В городах провинции умерло под завалами 5-6 кавказцев, ранено несколько. В Чардаке очень много разрушено домов, около 80%. Те дома, которые уцелели, в них невозможно жить», - рассказал Висхаджиев корреспонденту «Кавказского узла» 7 февраля.

Второй населенный пункт, где проживает большое число выходцев с Северного Кавказа – Гюджюк, в котором также будут работать представители диаспоры с гуманитарной миссией, отметил Висхаджиев. "С первого дня наши общекавказские диаспоры объединенно, вместе, приняли участие в этом деле: чеченцы, дагестанцы, ингуши. Есть другие группы, которые самостоятельно выехали, мы сказали всем, чтобы ехали организованно", - сообщил Висхаджиев.

Руководитель Ассоциации имени шейха Имама Шамиля Шамиль Гимринский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что помимо материальной помощи, дагестанская диаспора Турции собрала гуманитарный груз с продуктами первой необходимости и группой волонтеров выехали в пострадавшие районы, где на местах организовали полевые кухни.

«Наша ассоциация занимается благотворительностью. Мы решили выехать в зону бедствия, объявили сбор среди русскоязычных мусульман, и на этот момент (8 февраля) мы собрали более 160 тысяч долларов. Хотели ехать в Хатай, но как доехали до Кахраманмараша, увидели, что очень много людей остались на улице. Вчера (7 февраля) нашли порядка 107 человек, живущих прямо на улице, постелили маленькие одеяла... Нам предоставили при мечети комнату, есть в комнате кондиционер, у нас по 3-4 одеяла и даже так мы мерзнем, а они на улице. Питания не было, продуктов, недостаток в воде, солярке, бензине, первых вещах, которые необходимы, ничего не продавалось. Вчера ночью (7 февраля) один большой [грузовик] приехал из Стамбула с водой, всем необходимым. Мы купили одеяла, матрацы, теплую одежду, продукты питания, решили остаться тут на несколько дней, у нас две машины. В Кахраманмараше мы организовали трехразовое горячее питание, у нас более 300 человек [на попечении]. Еще две машины вчера выехали из Стамбула, сегодня и на днях доберутся. Братья из Дагестана тоже выезжают, в течение двух дней будут тут. Таким образом, в разных местах, где массовое скопление людей, организуем горячее питание», - рассказал активист.

Он отметил, что Ассоциация имени имама Шамиля является дагестанской, в нее входят только выходцы из Дагестана. В самом Кахраманмараше и вокруг есть три больших селения с дагестанскими мухаджирами - Кереч, Ортатепе и поселок Гексун, отметил Гимринский.

«Там живут дагестанцы, в основном аварцы. Мы вышли с ними на связь, [нам] сказали, что дороги плохие, туда не подпускают, мы не знаем на этот момент, есть ли среди них пострадавшие, но разрушены дома и школы. Сегодня также нам подвезли 6-7 больших палаток, тоже будем организовывать для них теплые места. Очень много наших братьев отзываются, звонят, оказывают всячески помощь, даже с Дагестана несколько братьев позвонили и буквально просят - группой 20-30 человек, врачи, доктора, инженеры, люди разных специальностей - готовы прямо сейчас вылететь, если их встретить и координированно работать, они готовы. Умма оказывает помощь друг другу», - рассказал Шамиль Гимринский.

Он также отметил тяжелое положение в соседней Сирии, которая также пострадала от землетрясения. «Относительно сирийцев, куда руки не доходят, как до Турции, - граница там закрыта, мы пытались заехать с гуманитарной миссией, но турецкая власть не одобрила. Есть аккредитованные организации, такие как KIZILAY (Турецкий Красный Полумесяц), IHH, AFAD, только им позволяют. Вчера тоже были переговоры с кувейтским фондом, чтобы нас запустили, но пока не одобрили нам заявку. Но более 100 тысяч долларов мы туда отправили, там очень большая нужда, даже наши мухаджиры на севере Сирии, этнические северо-кавказцы, просят помощи, оттуда пишут», - сообщил Гимринский.

Один из руководителей дагестанской диаспоры в Стамбуле Рамазан Насуров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что российская мусульманская община и диаспора в Турции активно принимают участие в благотворительных сборах в помощь пострадавшим турецким провинциям.

«Очень много людей приняли участие. В школах, в мечетях собирали деньги, в жилых комплексах, на рынках, наши земляки активно принимают участие, сдают кровь. Есть ребята, которые поехали на место в первые дни. Через платформу Tooba, по акциям благотворительных фондов «Закят» и «Сабиль» собрали уже 115 миллионов рублей за несколько дней, и сборы продолжаются. В нем приняло участие около 110 тысяч человек. Многие представители нашей диаспоры принимают участие в помощи через благотворительные фонды Турции и официальные структуры», - рассказал Насуров.

В регионах Северного Кавказа к акциям по сбору помощи подключаются простые граждане и общественные структуры, в том числе муфтияты. Так, Духовное управление мусульман Северной Осетии объявило в своем телеграм-канале о сборе средств пострадавшим от землетрясения, отметив, что ответственными за сборы являются районные имамы мечетей, а сбор будет открыт до 17 февраля.

"Конгресс карачаевского народа" опубликовал в своем телеграм-канале сообщения о предметах, в которых есть острая необходимость в пострадавших от землетрясения районах, и публикует реквизиты для сбора помощи

Азербайджан стал лидером в мобилизованной на Кавказе помощи Турции

Азербайджан отправил самую большую гуманитарную помощь, сообщает турецкое информагентство "Анадолу". К 9 февраля в Турции работали 725 поисковиков и спасателей из Азербайджана, более 200 добровольцев. Направлено более семи грузовых самолетов с гумпомощью, 20 грузовых фур от общественных организаций, семь большегрузов с помощью, собранной населением страны, а также сотни палаток, организованы полевые госпитали, направлены медикаменты, организовано специальное и технического оборудование, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» главный редактор издания Voice_of_Turkey Сахиб Бекир.

«Фонд имени Гейдара Алиева ежедневно направляет самолеты с гумпомощью в зону землетрясения. SOCAR намерен полностью обеспечить топливом и всем необходимым машины скорой помощи, огнетушителями - МЧС, AFAD, а также другим спасательным оборудованием на своих заправочных станциях в районах землетрясения. Платформа QARDAŞ KÖMƏYİ уже в первый день своей работы собрала более 20 фур гуманитарной помощи, которые выехали в зону землетрясения в Турции, акция не единоразовая, а будет продолжаться долгое время», - рассказал Бекир.

Гуманитарная помощь направлена и из Армении. В опубликованном Voice_of_Turkey видео с погранперехода между Турцией и Арменией говорится, что пять большегрузов преодолевают границу впервые за 35 лет. Граница между государствами впервые открыта на КПП «Алиджан» для доставки помощи пострадавшим от землетрясения районам, сообщает телеканал "TRT на русском".

В результате землетрясения пострадала церковь Девы Марии в Вакыфлы

В результате землетрясения в Кахраманмараше частично пострадала церковь Девы Марии в районе Вакыфлы, где проживают турецкие граждане армянского происхождения.

Хотя в селе со 130 жителями никто не погиб во время землетрясения, внешние стены церкви Девы Марии, одного из символов села, были частично повреждены, сообщило агентство Анадолу. Пострадали также сельская школа и несколько домов.

"Историческая церковь Богоматери в нашей деревне была повреждена. Некоторые церкви, расположенные в центре Хатая, также получили повреждения в результате землетрясения. Ущерб был нанесен как внутри, так и снаружи нашей исторической церкви в деревне. Когда мы видим ситуацию в Хатае, мы благодарны за нашу собственную ситуацию. Когда мы видим разрушенные дома, людей, извлеченных из-под обломков, - у нас внутри все горит [от боли]", - цитирует главу района Вакыфлы Берча Картуна агентство.

По словам Картуна, в центре Хатая погибли шесть человек из армянской общины. "Слава Богу, наше государство, начиная с первого дня, прислало нам все необходимое, будь то припасы или одеяла", - приводит слова чиновника агентство.

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