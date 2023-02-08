Армения направила спасателей в Турцию и Сирию

08 февраля 2023, 14:26

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56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения, сообщило правительство Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. По данным на 8 февраля, погибли 6234 человека, в том числе как минимум два гражданина Грузии, ранены 37 011 человек, в том числе не менее четырех граждан Азербайджана. Азербайджан направил в Турцию оборудование для полевого госпиталя и палатки для размещения оставшихся без жилья.

Армения отправила в Турцию и Сирию 56 спасателей, сообщило сегодня правительство Армении. В Турцию направлены 27 спасателей, в Сирию – 29, говорится в заявлении кабмина, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился на территории турецкой провинции Кахраманмараш около границы с Сирией. За первым толчком последовали более 50 афтершоков. Президент Турции объявил общенациональный траур по 12 февраля.

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