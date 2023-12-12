Число прибывших в Чечню беженцев из Палестины достигло 184

12 декабря 2023, 19:46

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Семья из семи человек, среди которых пять детей, приехала сегодня в Грозный из Сектора Газа. Общее число вынужденных переселенцев из Палестины в Чечню достигло 184.

Как писал "Кавказский узел", в Чечню тремя группами прибыли 177 беженцев из Палестины, они размещены в оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины.

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами из Палестины заявил, что беженцы должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Своим выступлением на русском языке перед беженцами глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев дал сигнал федеральным властям, что в Чечне не успевают решать проблемы уже приехавших беженцев из Палестины, и пока не следует направлять в республику новые группы. При этом его упреки в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

В аэропорту Грозного встретили семью из семи человек, общая численность вынужденных переселенцев из Сектора Газа в Чечню составляет 184 человека, в том числе 120 детей, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

Самолетом из Санкт-Петербурга в Чечню прибыла семья палестинских беженцев, сообщило сегодня агентство "Грозный-информ".

По информации издания, семья состоит из семи человек, пятеро из которых дети. Отец - хирург-онколог, мать - фармацевт. Все члены семьи, кроме матери, имеют двойное гражданство.

Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.

Сегодня 50 беженцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали в Кабардино-Балкарию, они размещены в санатории в Нальчике. Пользователи соцсети отметили, что принимать беженцев уместно, когда решены собственные проблемы республики, указали пользователи Instagram*-паблика в связи с приездом в Нальчик беженцев из Палестины. Их оппоненты сочли подобные высказывания недопустимыми и выразили готовность помогать палестинцам.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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