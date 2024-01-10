Кадыров рапортовал о строительстве жилья для беженцев из Палестины

10 января 2024, 21:00

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В Грозном за счет средств фонда Кадырова будет создан комплекс жилья на 35 квартир для беженцев из Палестины, заявил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 22 декабря в Чечню прибыли 206 беженцев из Палестины. Они размещены в оздоровительном лагере "Горный Ключ" в селе Автуры Шалинского района. 7 января глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев отчитался о передаче палестинским беженцам благотворительной помощи, собранной жителями Чечни. Всего собрано 5,9 миллиона рублей, сообщил фонд "Даймохк".

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Сегодня заложена капсула в месте, где появится "коттеджный поселок для беженцев из Палестины", отчитался Рамзан Кадыров. "Поселок будет включать в себя пять многоквартирных домов, рассчитанных на 35 квартир. Планируемая площадь жилья составит порядка 4200 квадратных метров. Дома будут расположены в Висаитовском районе Грозного, в непосредственной близости от школы и детского сада", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство жилья финансирует фонд Кадырова. Планируемые сроки введения домов в эксплуатацию в сообщении не указаны.

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Глава Чечни также сообщил, что власти намерены и в дальнейшем содействовать адаптации беженцев из Палестины, в частности, помогать в трудоустройстве. "Около 30 беженцев уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных организованы курсы русского языка", - отметил он.

На видео, приложенном к публикации, один из беженцев, выступая на церемонии на русском языке, извинился, что не говорит по-чеченски. "Я извиняюсь, что я не говорю на чеченском языке, но обещаю, что в следующие годы все мы будем говорить на чеченском языке", - заявил он.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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