Палестинским беженцам передали помощь от жителей Чечни

07 января 2024, 14:47

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Фонд "Даймохк" передал помощь для беженцев из Палестины, собранную жителями Чечни, сообщил сегодня глава Миннаца Чечни. Фонд отчитался о сборе 5,9 миллиона рублей для помощи беженцам.

Как писал "Кавказский узел", в Чечню прибыли 206 беженцев из Палестины. в честь Нового года в Грозном организовали театральные сценки и цирковое шоу, а также раздали им новогодние подарки.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Палестинским беженцам передали гуманитарную помощь от жителей Чечни, сообщил сегодня глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев. Сбор для вынужденных переселенцев был объявлен благотворительным фондом "Даймохк" в декабре 2023 года. В очередной раз беженцам доставили продукты питания, одежду, детские игрушки, канцелярские принадлежности. Всего удалось собрать и передать беженцам 2713 единиц вещей, 1188 детских принадлежностей и разного рода продовольствие. Также ведется сбор финансовых средств", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все "самое необходимое для беженцев" обеспечивает фонд Кадырова и директор департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. "Однако жители региона также хотят принимать участие в оказании помощи нашим братьям и сестрам из Сектора Газа", - написал Дудаев.

Как следует из видео, приложенного к публикации, помощь привезли три автомобиля, она была упакована в коробки с наименованием фонда.

Фонд "Даймохк" 1 января в своем Telegram-канале отчитался, что для беженцев из Палестины собрано 5,9 миллиона рублей. Среди вещей, которые с обирают для беженцев перечислены новая одежда (желательно теплая), продукты со сроком годности более шести месяце, средства личной гигиены, в том числе подгузники, а также новые игрушки, и товары для творчества - пластилин, карандаши, фломастеры.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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