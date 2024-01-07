Машины фонда "Даймохк" привезли помощь для беженцев из Палестины. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Ахмеда Дудаева от 07.01.23, https://t.me/akhmeddudaev/2730

07 января 2024, 14:47

Палестинским беженцам передали помощь от жителей Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фонд "Даймохк" передал помощь для беженцев из Палестины, собранную жителями Чечни, сообщил сегодня глава Миннаца Чечни. Фонд отчитался о сборе 5,9 миллиона рублей для помощи беженцам.

Как писал "Кавказский узел", в Чечню прибыли 206 беженцев из Палестины. в честь Нового года в Грозном организовали театральные сценки и цирковое шоу, а также раздали им новогодние подарки.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Палестинским беженцам  передали гуманитарную помощь от жителей Чечни, сообщил сегодня глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев. Сбор для вынужденных переселенцев был объявлен благотворительным фондом "Даймохк" в декабре 2023 года. В очередной раз беженцам доставили продукты питания, одежду, детские игрушки, канцелярские принадлежности. Всего удалось собрать и передать беженцам 2713 единиц вещей, 1188 детских принадлежностей и разного рода продовольствие. Также ведется сбор финансовых средств", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все "самое необходимое для беженцев" обеспечивает фонд Кадырова и директор департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. "Однако жители региона также хотят принимать участие в оказании помощи нашим братьям и сестрам из Сектора Газа", - написал Дудаев.

Как следует из видео, приложенного к публикации, помощь привезли три автомобиля, она была упакована в коробки с наименованием фонда.

Фонд "Даймохк" 1 января в своем Telegram-канале отчитался, что для беженцев из Палестины собрано 5,9 миллиона рублей. Среди вещей, которые с обирают для беженцев перечислены новая одежда (желательно теплая), продукты со сроком годности более шести месяце, средства личной гигиены, в том числе подгузники, а также новые игрушки,  и товары для творчества - пластилин, карандаши, фломастеры.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Беженцы из Палестины отправлены в Нальчик и Черкесск", "Активисты сочли значительной помощь палестинским беженцам в Карачаево-Черкесии", "Палестинские беженцы указали на сложности с интеграцией в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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