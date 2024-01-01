Детям беженцев из Палестины раздали новогодние подарки в Грозном

01 января 2024, 12:57

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Для детей беженцев из Палестины в честь Нового года в Грозном организовали театральные сценки и цирковое шоу, а также раздали им новогодние подарки.

Как информировал "Кавказский узел", 22 декабря число прибывших в Чечню палестинских беженцев превысило 200.

Фонд имени Ахмата Кадырова организовал для палестинских детей новогодний праздник, в рамках которого им были показаны театральные сценки и цирковое шоу. После мероприятия, которое проходило в спорт-холле "Колизей Максимус" в Грозном, детям вручили новогодние подарки, сообщила 31 декабря на своей странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Напомним, ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что 31 декабря власти Дагестана также рапортовали об организации новогоднего праздника для палестинцев.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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