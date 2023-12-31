Власти Дагестана рапортовали об организации новогоднего праздника для палестинцев

31 декабря 2023, 08:14

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Для беженцев из Палестины, размещенных на базе отдыха под Махачкалой, организован новогодний праздник, в ходе которого Дед Мороз со Снегурочкой раздали детям подарки, отчитались власти Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", после начала конфликта между Израилем и "Хамас" в Махачкалу прибыли 154 переселенца из Палестины, они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. 23 декабря власти отчитались, что 45 беженцам вручены российские паспорта, для их детей организовано изучение русского языка.

30 декабря на базе отдыха близ Махачкалы был организован новогодний праздник для более 150 переселенцев из Палестины, больше половины из которых – дети. В мероприятии приняли участие премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев, глава Минтруда Мурад Казиев и другие высокопоставленные госслужащие, сообщила пресс-служба правительства республики.

Во время праздника детям были подарены подарки, были сценки, танцевальные номера, аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой, привело 30 декабря РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря председатель волгоградской организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев сообщил, что национальные общины из различных регионов страны, в том числе из республик Северного Кавказа, собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Палестины.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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