Общины России собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для Палестины

28 декабря 2023, 10:38

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Национальные общины из различных регионов страны, в том числе республик Северного Кавказа, собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Палестины, сообщил председатель волгоградской организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала конфликта между Израилем и "Хамас" республики Северного Кавказа организовали сбор помощи палестинцам, а также приняли палестинских беженцев. В частности, 26 декабря власти Дагестана отчитались об организации уроков русского языка для детей беженцев из Палестины

В рамках гуманитарной акции "Народы вместе – сквозь года" представители национальных общин России собрали для Палестины более 20 тонн гуманитарной помощи, председатель волгоградской организации "Дом дружбы" Казбек Фарниев.

"Гуманитарную помощь для Палестины мы собрали. Груз объемом две фуры, почти на два самолета – более 20 тонн. Это продукты питания, средства личной гигиены, лекарства, крупы и другое", – привел сегодня его слова ТАСС.

Он уточнил, что груз готовится к отправке. В его сборе принимали участие представители национальных общин из более 30 регионов России – от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Акция "Народы вместе – сквозь года" проходит с весны 2022 года, изначально проект стартовал в Донбассе, однако позднее его география была расширена.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" также писал, что боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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