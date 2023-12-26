Уроки русского языка организованы в Дагестане для детей беженцев из Палестины

26 декабря 2023, 09:38

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Дети палестинских беженцев, прибывшие с родителями в Дагестан, после овладения русским языком на начальном уровне будут переведены в местные школы и детсады, отчитались власти республики.

Как информировал "Кавказский узел", после начала с 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу пятью группами прибыли 154 переселенца из Палестины, они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. Переселенцы попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, а некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. 23 декабря МВД отчиталось, что 45 беженцам вручены российские паспорта.

Для детей палестинских беженцев организовано изучение русского языка, отчитались власти Дагестана.

"В целях изучения русского языка для прибывших детей на территории пункта временного размещения организовано три класса в 4-х группах. После изучения русского языка детей определят в школу и детский сад", – сообщило 25 декабря в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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