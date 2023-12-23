Беженцы из Палестины получили в Дагестане российские паспорта

23 декабря 2023, 20:49

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Российские паспорта вручены в Дагестане 45 беженцам из Палестины. К беженцам в Дагестане относятся лучше, чем к местным жителям, заявили пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября власти Дагестана заявили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины, на их размещение выделено 8,2 миллиона рублей. С 25 ноября по 7 декабря в Махачкалу прибыли пять групп переселенцев из Палестины. Прибывшие получат статус беженцев, заявило правительство республики. 11 декабря власти республики сообщили, что начато оформление российских паспортов и других документов 154 прибывшим переселенцам из Палестины, решаются вопросы трудоустройства взрослых палестинцев и обучения детей.

Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы. Некоторые из них рассказали, что намерены получить российское гражданство. Все переселенцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы.

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Дагестана и члены правительства Дагестана вручили сегодня паспорта России беженцам из Палестины, размещенным на базе отдыха "Дельфин". Сегодня паспорта получили 45 человек, ведется работа по определению правового статуса еще 63 человек, сообщило сегодня управление МВД России по Дагестану в своем Telegram-канале.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД Дагестана Магомед Магомедов пояснил, что 45 человек, которые получили паспорта - были гражданами России, однако у них не было документов, их восстановили в ускоренном порядке, следует из видеою которое приложено к публикации.

Документы беженцам из Палестины вручил вице-премьер-Дагестана Абдурахман Махмудов. "Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности. Вы имеете право получать медицинскую помощь, образование и реализовывать себя в своей профессии", - сказал Махмудов. Он напомнил, что получение паспортов предусматривает и ряд обязательств, которые предусмотрены конституцией России, следует из видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале "Известий".

Видеосюжет с церемонии был опубликован сегодня в Telegram-канале РГВК "Дагестан", на который подписаны 17 465 человек. К 20.49 мск запись прокомментировали четыре человека.

Часть пользователей поддержала вручение паспортов. Другие отметили, что отношение властей к палестинским беженцам отличается от отношения к жителям республики. "Так легко и так быстро. Не зная русского языка, не сдав экзамен и тд. Это не легитимно", - написал пользователь Ernesto Chegevara. "К своим тоже так относились бы, им цены бы не было бы!" - отметила Аиша Темир.

Отчет о вручении паспортов набрал к 20.49 в Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана" (насчитывает 104 124 подписчика), который ведет глава пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, 49 комментариев. Большинство пользователей сочли вручение паспортов важным шагом.

"Сколько бы мы не критиковали власть, отрицать очевидное - неправильно.Россия принимает беженцев, когда многие просто закрыли границы. А сегодня и взяли под своё крыло, дав им гражданство России. Это большая помощь", - написала Полина Полина. "Лучшее решение правительства. За весь уходящий год", - отметил КГМ. "Вот это очень хорошие новости", - написал Гаджимагомедов Рустам.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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