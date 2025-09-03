Ответственный за состояние лифтов в Грозном уволен после жалоб горожан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Грозного в ответ на жалобы горожан на состояние лифтов в многоэтажках попенял на неаккуратное обращение с техникой, но в тот же день уволил ответственного чиновника.

Мэрия Грозного отчиталась сегодня о встрече главы города Хас-Магомеда Кадырова с жителями микрорайона по улице ЛЬва Яшина.

Горожане обратились с просьбой усилить работу соответствующих служб по ремонту лифтов, чтобы обеспечить безопасность, особенно для детей и пожилых людей, говорится в сообщении. "Жильцы дома должны бережно относиться к лифтовому оборудованию и не допускать его порчу, особенно детьми. Зачастую даже взрослые задерживают лифт на одном этаже, что приводит к серьезным поломкам. Поэтому следить за состоянием оборудования должны не только управляющие компании, но и сами горожане", - подчеркнула мэрия.

По итогам встречи мэр принял решение об освобождении от занимаемой должности ответственного лица за содержание лифтов в городе, указано в Telegram-канале мэрии.

Также в ходе встречи жильцы высказали пожелания по обустройству тротуаров, установке скамеек и урн. На это мэр ответил им, что в рамках массовых субботников, эта работа уже ведется.

"Кавказский узел" также писал, что регулярные отключения электричества и перепады напряжения приводят к выходу из строя бытовой техники и дополнительным расходам, пожаловались в феврале 2024 года жители Чечни. Летом того же года они сообщили, что "Чеченэнерго" продолжает отключать электроэнергию в Грозном и районных центрах республики, причем опубликованные графики не соответствуют действительности, пожаловались местные жители. Они сообщили, что из-за регулярных отключений света выходит из строя техника и невозможно пользоваться лифтами..

