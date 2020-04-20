Участники схода во Владикавказе призвали освободить Вадима Чельдиева

20 апреля 2020, 16:30

Освобождение Вадима Чельдиева, который призвал земляков выйти на акцию протеста против режима самоизоляции и был задержан, стало вторым требованием участников схода во Владикавказе наряду с отставкой главы Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Режим самоизоляции - оптимальный способ не допустить распространения вируса, объяснил собравшимся Битаров. Он покинул площадь под свист собравшихся и крики "В отставку".

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Собравшиеся на площади участники акции скандируют: "Чельдиев!". Вадим Чельдиев призывал выйти 20 апреля на народный сход против режима самоизоляции и заявлял, что коронавирус - это выдумка властей, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

О том, что "главный инициатор "народного схода" Вадим Чельдиев задержан", напомнил сегодня и Алан Цхурбаев, автор блога на "Кавказском узле" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева". "Что хотел Чельдиев, я так и не понял, честно. И за какую идею сейчас могут люди пострадать, я тоже не понимаю. Я понимаю, что люди устали сидеть без работы, что это нервная ситуация, но для чего они вышли? Я несколько дней читал канал Чельдиева, вот что я понял: "вируса нет, нас хотят чипировать", "осетины уже не те", "осетины иногда всё ещё те", "СССР жив", "всем надо проснуться" и так далее в таком духе. На мой взгляд - всё это, мягко говоря, безответственное поведение", – написал Цхурбаев в своем посте "За какую идею сейчас вяжут людей во Владикавказе?".

После того, как Вячеслав Битаров покинул площадь Свободы, поговорить с собравшимися также вышел депутат Госдумы Артур Таймазов, сообщила на своем сайте ГТРК "Алания". Таймазов безуспешно попытался поговорить с толпой, выкрикивающей "Чельдиев", говорится в аннотации к видео, размещенному в Instagram-паблике "Владикавказ | Осетия". На кадрах видно, как Артур Таймазов стоит на площади и несколько раз пытается что-то сказать в мегафон, но собравшиеся перекрикивают его.

Вячеслав Битаров пообещал сегодня участникам схода, что поможет задержанному Вадиму Чельдиеву в поиске адвоката, но подчеркнул, что расследование дела находится в компетенции правоохранительных органов, сообщает "ОсНова".

Уроженец Владикавказа подозревается по ст.207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), говорится в сообщении, размещенном 15 апреля на сайте Управления СКР по Северной Осетии. По версии следствия, он "призывал население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции".

Собравшиеся на площади скандировали: "Свободу Чельдиеву!", следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале издания "Юг. МБХ медиа". "Речь идет об оперном певце и гражданском активисте Вадиме Чельдиеве, которого ранее задержали. Он заявлял, что никакой пандемии на самом деле нет", - поясняется в аннотации к видео.

Сам Чельдиев находится в Санкт-Петербурге, сообщил "Кавказ. Реалии", уточнив 16 апреля, что активист стал подозреваемым по уголовному делу о распространении ложной информации о коронавирусе.

Вадим Чельдиев был задержан 11 марта в московском аэропорту после прилета из Владикавказа. По словам активиста, силовиков интересовали его политические взгляды и партийная принадлежность, а задержание может быть связано с деятельностью благотворительного фонда "Ирон Зиу". В октябре 2018 года Чельдиев был одним из инициаторов митинга против работы завода "Электроцинк", говорится в справке "Кавказского узла" "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели".

Сегодняшний сход отчасти стал реакцией на призыв Чельдиева, считает владикавказский журналист Заур Фарниев. "Где-то около трех недель назад заявили о том, что планируется не митинг, они его назвали народный сход, чтобы как-то, наверное, оградить себя от притязаний полиции. Это был оперный певец и активист Вадим Чельдиев... С началом этой самоизоляции у людей начались большие проблемы с финансами и, естественно, это наложилось на очень благодатную почву, потому что он убеждал всех, что инфекции не существует", - привело слова Фарниева на своем сайте радио Business FM.

По мнению Фарниева, людям, которые потеряли доход из-за самоизоляции, "было удобно слышать" версию Чельдиева, и они поверили ему. "В итоге сейчас проходит митинг, участники которого, по сути, не могут сформулировать требования, кроме одного - свободу Вадиму Чельдиеву. К ним вышел глава республики Вячеслав Битаров, там просто скандируют, чтобы он уходил в отставку и требуют свободы Чельдиева", - констатировал журналист.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".