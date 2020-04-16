Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе

16 апреля 2020, 00:15

Пользователь соцсети призывал нарушать режим самоизоляции, введенный в Северной Осетии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили следователи.

По версии следствия, 6 апреля уроженец Владикавказа разместил в соцсети две видеозаписи, в которых шла речь о надуманности принимаемых в Северной Осетии мер в связи с угрозой коронавируса. При этом он призвал граждан к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, утверждают следователи.

Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса действует во всех регионах юга России с 19 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". С 1 апреля власти Северной Осетии ужесточили ограничительные меры из-за угрозы коронавируса, запретив покидать места проживания людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, работа общественного транспорта временно присотановлена. Введение ограничений из-за распространения коронавируса серьезно ударило по малому и среднему бизнесу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" владикавказские предприниматели.

Видеозаписи формировали у населения мнение, что угрозы их жизни и здоровью нет, что не соответствует действительности, установило следствие.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ), сообщил 15 апреля Следственный комитет России на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

К 15 апреля в Северной Осетии общее число пациентов с коронавирусом увеличилось до 52, двое заболевших умерли. "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице «Кавказского узла».

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в марте в WhatsApp и Instagram распространилось сообщение о множестве заболевших коронавирусом в Чечне, автор призвал запасаться продуктами впрок. Впоследствии автор резонансного сообщения заявил в эфире государственного телеканала "Грозный", что раскаивается. Власти Чечни отработали практику публичных извинений, и эти слова Садулаева были делом времени, указали местные жители.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".