16 апреля 2020, 00:15

Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе

Пользователь соцсети призывал нарушать режим самоизоляции, введенный в Северной Осетии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили следователи.

По версии следствия, 6 апреля уроженец Владикавказа разместил в соцсети две видеозаписи, в которых шла речь о надуманности принимаемых в Северной Осетии мер в связи с угрозой коронавируса. При этом он призвал граждан к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, утверждают следователи.

Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса действует во всех регионах юга России с 19 марта,  говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". С 1 апреля власти Северной Осетии ужесточили ограничительные меры из-за угрозы коронавируса, запретив покидать места проживания людям  старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, работа общественного транспорта временно присотановлена. Введение ограничений из-за распространения коронавируса серьезно ударило по малому и среднему бизнесу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" владикавказские предприниматели.

Видеозаписи формировали у населения мнение, что угрозы их жизни и здоровью нет, что не соответствует действительности, установило следствие.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ), сообщил 15 апреля Следственный комитет России на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы.

К 15 апреля в Северной Осетии общее число пациентов с коронавирусом увеличилось до 52, двое заболевших умерли. "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице «Кавказского узла».

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в марте в WhatsApp и Instagram распространилось сообщение о множестве заболевших коронавирусом в Чечне, автор призвал запасаться продуктами впрок.  Впоследствии автор резонансного сообщения заявил в эфире государственного телеканала "Грозный", что раскаивается. Власти Чечни отработали практику публичных извинений, и эти слова Садулаева были делом времени, указали местные жители.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Деанонимизация комментаторов Telegram-каналов в Чечне ставит под угрозу их родных", "Пользователи соцсети в Чечне отказались принять извинения авторов Telegram-канала", "Житель Ножай-Юрта публично раскаялся за нарушение карантинных мер".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 апреля 2020, 23:25

  • Рашид Аушев и Хасан Кациев вышли на свободу

    Участников митинга в Магасе Рашида Аушева и Хасана Кациева освободили сегодня из пятигорского СИЗО уже после окончания рабочего дня. Активисты вспомнили о давлении силовиков во время содержания в изоляторе Нальчика и заявили, что будут оспаривать обвинительные решения суда.

15 апреля 2020, 23:08

15 апреля 2020, 22:32

15 апреля 2020, 22:09

15 апреля 2020, 22:03

  • 1 Власти Грузии определили правила проведения пасхальных служб

    Въезд в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми и выезд из городов закрыты в связи с мерами правительства Грузии по предупреждению распространения коронавируса. На пасхальной службе в небольших храмах смогут присутствовать только священники, а в больших храмах будет соблюдаться дистанция между верующими, заявили власти.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи