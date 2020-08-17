Дагестанские силовики пришли с обысками к активистке Бачиевой

В офисе организации "Исполком ДАССР" изымаются документы, главе исполкома Ларисе Бачиевой грозит уголовное преследование за экстремизм, сообщил дагестанский активист Деньга Халидов.

"Кавказский узел" писал, что Лариса Бачиева 15 апреля закрылась в своей машине в ответ на требование силовиков оставить автомобиль в отделе полиции в Махачкале для экспертизы. Правоохранители не предъявили документов, на основании которых хотят изъять машину, заявила активистка. Впоследствии силовики отказались от претензий к Бачиевой, однако во время процедуры осмотра ее машины 17 апреля были задержаны пять человек, сопровождавших Бачиеву. На одного из них, Джамбулата Гасанова, был составлен протокол о неподчинении полиции. МВД Дагестана опубликовало видео, как Гасанов во время потасовки с силовиками ударяется головой об стол, но за кадром осталось то, что этому предшествовало. Сам Гасанов объяснил, что перед показанным на видео силовики применили к нему физическое насилие, и у него были сильные боли. Суд оправдал его.

Об обыске в офисе региональной организации "Исполком ДАССР" председатель дагестанского комитета "Солидарность и свобода" Деньга Халидов сообщил корреспонденту "Кавказского узла" около 14.41 мск. При этом Халидов сослался на саму Ларису Бачиеву.

По его словам, обыски проводят сотрудники центра по противодействию экстремизму. Они изымают документы и жесткий диск компьютера. "Они обвиняют их в экстремистской деятельности", - сказал Халидов.

На странице Ларисы Бачиевой в Instagram, как и в паблике "Исполком ДАССР", по состоянию на 16.20 мск 17 августа, отсутствует информация об обысках. Лариса Бачиева на своей странице в соцсети указала, что является председателем Совета министров ДАССР.