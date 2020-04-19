Джамбулат Гасанов. Скриншот видео МВД Дагестана. https://www.instagram.com/p/B_HlDYoppSw/

19 апреля 2020, 16:15

Джамбулат Гасанов оправдан по делу о неподчинении полиции

Суд не усмотрел преступления в действиях активиста Джамбулата Гасанова, который был задержан в Махачкале и, по версии полицейских, не подчинялся их требованиям. Гасанов оправдан и отпущен на свободу.

"Кавказский узел" писал, что 17 апреля силовики задержали Джамбулата Гасанова, Руслана Мамаева, Сулеймана Ферзулаева, Заура Расулова и еще одного человека, который не дал согласия на обнародование в СМИ его имени и фамилии. Все пятеро сопровождали активистку махачкалинского движения "Город наш" Ларису Бачиеву в полиции на процедуре осмотра ее машины. Четверых задержанных силовики в тот же день отпустили, а Гасанова удержали в отделе, составив на него протокол о неподчинении полиции. МВД Дагестана опубликовало видео, как Гасанов во время потасовки с силовиками бьется головой об стол, но за кадром осталось то, что этому предшествовало. Сам Гасанов объяснил, что перед показанным на видео силовики применили к нему физическое насилие, и были сильные боли.

Джамбулат Гасанов представляет интересы родителей убитых в августе 2016 года силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых. Он неоднократно участвовал в протестных акциях с требованием наказать виновных в этом убийстве, которое до сих пор не раскрыто

Сегодня Советский районный суд Махачкалы завершил начатое 18 апреля рассмотрение административного дела в отношении Джамбулата Гасанова, рассказал его защитник Рустам Абдурахманов.

«Мы огласили все претензии, которые были у нас к материалу сотрудника полиции. Суд выслушал их и доводы другой стороны и удалился в совещательную комнату и примерно в 14:30 огласил решение о невиновности Гасанова», - рассказал юрист.

Судебное производство прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Джамбулат Гасанов признан невиновным и после получения решения суда может ехать домой, пояснил Абдурахманов.

Комментариями представителей МВД Дагестана относительно принятого судом решения по делу Гасанова "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Пользователи Instagram призвали обнародовать подробности об инциденте с Гасановым в полиции", "Джамбулат Гасанов обвинен в неподчинении полицейскому", "Дагестанский правозащитник Гасанов заявил об избиении силовиком".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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