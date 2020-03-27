Спор о деле братьев Гасангусейновых вылился в конфликт дагестанских депутатов

27 марта 2020, 07:39

Убийство братьев-пастухов Гасангусейновых до сих пор не раскрыто, упрекнул 26 марта главу МВД Дагестана депутат Омаргаджи Алиев на сессии парламента республики. Полемика о бездействии следователей привела к перепалке между депутатами.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября 2019 года проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Муртазали Гасангусейнов настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. 21 ноября акцию Гасангусейнова поддержали 35 махачкалинцев. 22 ноября 2019 года Муртазали Гасангусейнов прекратил пикеты после встречи с главой республиканского Следкома.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".

Сессия Народного собрания Дагестана состоялась 26 марта, на ней выступили с отчётами министр внутренних дел республики и глава Махачкалы, и были внесены изменения в бюджет. Обычно сессия транслируется в прямом эфире через Интернет, однако в это раз его трансляция была отключена, сообщило издание "Новое дело".

После отчета министра внутренних дел Абдурашида Магомедова о работе министерства за 2019 год депутат Омаргаджи Алиев, проработавший много лет в органах внутренних дел, поднял вопрос о деле братьев Гасангусейновых. "Третий год задаю один и тот же вопрос по поводу Гасангусейновых..." - цитирует Алиева издание. МВД, по мнению Алиева, должно расследовать это дело и наказать виновных в убийстве братьев.

Абдурашид Магомедов отказался комментировать вопрос про убитых братьев-чабанов Гасангусейновых. "Это прерогатива Следственного комитета. Если вас это интересует, то обратитесь к ним", - процитировал Магомедова 26 марта "Черновик".

Омаргаджи Алиев заявил, что не один год поднимает вопрос об убийстве братьев пастухов Гасангусейновых, но многие депутаты молчат. "Ситуация этой семьи наносит урон доверию народа к власти. Намного больший, чем те террористы, потому что власть не принимает конкретных мер. Вы говорили, что МВД никакого отношения не имеет к этому убийству, как может не иметь к убийству отношение МВД, когда оно должно расследовать, раскрыть и наказать виновных?" - заявил Алиев. Он предложил создать комиссию для обсуждения этого дела и попросил главу республики Владимира Васильева взять вопрос на контроль.

Владимир Васильев, присутствовавший на заседании, в своем ответе сослался на ситуацию в США. "В США, которые считают себя лидерами и устанавливающими правила цивилизованного мира, более 500 человек в среднем в год убивают полицейские. Никаких расследований не проводится. Вы знаете об этом? Зачем ставить вопрос, который выходит за пределы? Расследование было направлено на федеральный уровень. Что ещё можно сделать? Меня подпустить к расследованию, вас? Не всё однозначно, не всё просто. Есть одна только позиция: не выходить за рамки закона", - процитировало Васильева издание.

После этого депутат Эсенбулат Магомедов напомнил о большой работе, проделанной министром внутренних дел. "Почему эти мелочи мы сегодня должны в парламенте решать? Сегодня у нас общие проблемы, давайте их решать сообща. Не надо друг друга критиковать, наоборот, министра надо поддерживать и его работу. Вы говорите, в парламенте все молчат, когда нужно мы всегда говорили, может, вы молчали", - сказал депутат.

С места на слова Магомедова стал отвечать Алиев. Остановить перепалку, призывая к порядку, попытался председатель парламента Хизри Шихсаидов, но ему это не удалось - Алиев и Магомедов продолжили обмениваться репликами. Уходя с трибуны, Магомедов пригрозил Алиеву и направился к своему месту. После последовавшего ответа Алиева Магомедов начал двигаться в сторону депутата. Его пытались держать другие члены парламента, но он, отталкивая их руки, приблизился к тому ряду, где находился Алиев. Депутаты встали, чтобы не допустить физического столкновения между своими коллегами.

После того, как депутаты успокоились, они все-таки приняли постановление об утверждении отчёта министра внутренних дел, сообщило издание.