Муртазали Гасангусейнов прекратил пикеты после встречи с главой Следкома

22 ноября 2019, 20:31

Следователи предоставили отцу убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнову все материалы проверки в отношении силовика, который отчитался об убийстве боевиков в Шамильском районе. Требования одиночных пикетов выполнены, но юристы Гасангусейнова готовы оспаривать выводы следствия.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Муртазали Гасангусейнов настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. 21 ноября акцию Гасангусейнова поддержали 35 махачкалинцев.

Муртазали Гасангусейнов и его юридический представитель Джамбулат Гасанов сегодня встретились с исполняющим обязанности руководителя Следственного управления по Дагестану Олегом Потаниным. Встреча прошла в здании следственного управления и длилась в течение 20 минут, однако в общей сложности Гасангусейнов и Гасанов провели в ведомстве больше трех часов.

В самом начале встречи руководитель следственного управления распорядился ознакомить пришедших с материалами доследственной проверки в отношении высокопоставленного силовика, которого активисты считают причастным к убийству братьев. «Он сразу дал распоряжение, чтобы нам дали ознакомиться с материалом. Более того он нас устно заверил, что если необходимость появится, чтобы мы обращались [к нему]», - рассказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

После встречи с Потаниным Гасангусейнов и Гасанов направились в специально выделенный кабинет, где скопировали все листы служебной проверки для дальнейшего подробного изучения. Фактически все требования пикета сегодня были выполнены: теперь юристам предстоит оценивать обоснованность решения доследственной проверки, пояснил активист.

"Теперь, когда у нас на руках документы, мы сможем проверить действия правоохранительных органов и определить кто несёт ответственность, за изначально ложную информацию", - приводит слова Гасанова Telegram-канал "Кавказского узла".

Начальника полиции наказали понижением

Согласно материалам следственной проверки, выданным Гасангусейнову и Гасанову, составленная бывшим начальником отдела полиции сводка (с отчетом об убийстве двух боевиков - прим. "Кавказского узла") не является официальным документом, а служит лишь видом информации, которая требует проверки. «Сводка - вид информации, которую следует проверять при создании официального документа», - пояснил Гасанов. Исходя из материалов дела, сводка, касающаяся убийства братьев Гасангусейновых, не была досконально проверена, поэтому на ее основе возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Из материалов проверки вытекает, что следователь не проверил сведения из сводки и возбудил дело, а начальник полиции за ошибку получил дисциплинарное взыскание - его понизили в должности до участкового. Тем не менее и Гасанов, и Гасангусейнов уверены, что его причастность к делу братьев не ограничивается служебной халатностью. «Мы уверены, (что он) в большей мере причастен к убийству», - подчеркнул Гасанов.

Более подробно о доводах следователей и противоречиях в материалах доследственной проверки представители Гасангусейнова смогут рассказать после внимательного изучения документов. Материал доследственной проверки состоит из двух томов по 200 страниц каждый и на изучение данного объема понадобится не менее трех дней, отметил Гасанов. «Мы сейчас будем изучать материал более подробно и будем уже определяться, насколько эта позиция (следователей, изложенная) в материалах, верна», - пояснил активист «Кавказскому узлу».

Джамбулат Гасанов отметил, что доволен состоявшейся встречей. «В целом мы имеем доступ к материалам нас интересующим»,- заявил он. Если выводы следователей их не устроят, юристы будут добиваться новой проверки и преследования начальника полиции, но пока все требования Муртазали Гасангусейнова, с которыми он выходил на пикет, удовлетворены.

Отец убитых прекратил уличные акции

Муртазали Гасангусейнов также положительно оценил встречу с руководителем следственного управления. При этом он отметил, что возмущен материалами доследственной проверки, так как следователи не дали информации из сводки начальника полиции соответствующую оценку.

«Из-за этой бумаги моих сыновей сделали террористами, боевиками, - а теперь мне говорят, что эта бумага ничего не значит (как доказательство вины силовика)», - отметил Гасангусейнов. Он уверен, что высокопоставленный силовик не понес соразмерного наказания.

Отец убитых братьев-пастухов больше не планирует выходить на одиночные пикеты. Если по итогам ознакомления с материалами проверки они с Гасановым решат, что выводы следствия неверны, они обратятся в суд. "Продолжения пикетов не будет", - отметил Гасангусейнов.

Джамбулат Гасанов пообещал следить за судьбой молодых людей, которых 21 ноября задержали после одиночных пикетов в поддержку Муртазали. "В сети, в частности в Инстаграм некоторые стали писать упаднические комментарии, мол, теперь этих парней поставят на профучёт, у них начнутся проблемы и никому не будет до них дела. Говорю и от своего имени и от имени Муртазали, что мы будем пристально следить за этим, мы обменялись с ними номерами. [...] В случае, если у них возникнут проблемы из-за того, что они поддержали семью Гасангусеновых, мы выйдем с пикетами в их поддержку и будем требовать оставить их в покое", - цитирует активиста Telegram-канал "Кавказского узла".

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".