35 махачкалинцев поддержали одиночные пикеты Гасангусейновых

21 ноября 2019, 23:51

Число жителей Махачкалы, которые приходят выразить поддержку отцу убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнову, спустя неделю после начала акции выросло до 35 человек. Силовики впервые задержали пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после инициированной Муртазали Гасангусейновым серии одиночных пикетов силовики доставили в отдел двух человек. Примерно через полтора часа они были отпущены. Один из пикетчиков сообщил, что силовики не предъявляли никаких претензий.

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Муртазали Гасангусейнов настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Махачкалинцы поддерживают Гасангусейнова, проводя вместе с ним одиночные пикеты.

К одиночным пикетам Муртазали Гасангусейнова и активиста Джамбулата Гасанова сегодня присоединилась мать убитых братьев, жена Муртазали Патимат Гасангусейнова. В пикетировании на перекрестке улиц Дахадаева и Гамзатова, у комплекса зданий МВД и УФСБ Дагестана, участвовали родственники Гасангусейновых и просто сочувствующие им земляки, передал с места акции корреспондент "Кавказского узла".

Всего на месте акции присутствовали более 35 человек: некоторые из них участвовали в пикетировании, другие просто поддержали Гасангусейновых своим присутствием. Для сравнения, днем ранее поддержать Муртазали Гасангусейнова пришли 20 человек.

Акция началась в 13.00 мск и продолжалась до 14.50 мск, когда высокопоставленные сотрудники полиции попытались представить серию одиночных пикетов незаконной, сообщил "Кавказскому узлу" активист Джамбулат Гасанов.

По словам Гасанова, он вступил в спор с одним из высокопоставленных силовиков и начал снимать его на камеру мобильного телефона, что вызвало у офицера дополнительную агрессию. Вскоре к месту серии пикетов подтянулись новые силы силовиков.

В сам процесс одиночных пикетов присутствовавшие полицейские не вмешивались, но после окончания акции они отследили и доставили в отдел полиции двух активистов. Когда к зданию ОМВД пришли другие участники пикетов и неравнодушные жители города, задержанных освободили.

Джамбулат Гасанов уверен, что двух молодых людей задержали именно из-за их участия в акции Муртазали Гасангусейнова. Он отметил, что на 22 ноября намечена встреча с руководством следственного управления по Дагестану, и после нее Гасангусейновы решат, продолжать ли серию одиночных пикетов.

Муртазали Гасангусейнов также отметил, что в пятницу им придется проанализировать итоги встречи с руководством следственного управления. "Встреча будет завтра. Мы завтра послушаем Следственный комитет. Мы сообщим, [будет ли продолжение одиночных пикетов]", - заявил он "Кавказскому узлу".

Махачкалинцы выразили поддержку Муртазали Гасангусейнову

Из 35 жителей Махачкалы, пришедших поддержать Муртазали Гасангусейнова, 16 человек приняли непосредственное участие в пикетировании, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Житель Махачкалы Хаджимурад узнал о пикете Муртазали Гасангусейнова из социальных сетей. Он сам не принял участия в одиночном пикете, но пришел поддержать Гасангусейнова, так как солидарен с его требованиями и считает их справедливыми. По его мнению, следственные органы только "создают видимость работы".

"Слежу (за делом) относительно недолго, потому что сначала новость как-то мимо проскользнула, а сейчас, в последние несколько дней, начал глубоко интересоваться этим", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец Магомед пришел на место акции, как только узнал, что Муртазали Гасангусейнов стоит в одиночном пикете. По словам мужчины, он с самого начала интересуется развитием событий вокруг дела убитых пастухов.

Жительница Махачкалы Марина приняла участие в акции в поддержку Гасангусейнова. Она отметила, что принимает участие в одиночном пикете впервые. О пикетах Гасангусейнова женщина узнала из социальных сетей. "Решила прийти поддержать. Я думаю, что буду приходить каждый день", - заявила участница пикета.

Журналист Марат Лугуев, пришедший поддержать Муртазали Гасангусейнова, назвал его требования законными и обоснованными. Гасангусейнов требует назвать имена людей, участвовавших в убийстве его детей, отметил он. "Я думаю, что это давно можно было сделать, потому что, я так думаю, что следствию уже имена известны", - сказал Лугуев корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Алимамма впервые пришел поддержать отца убитых пастухов. "Зная, что эти братья не имели отношения к терроризму, пришел поддержать. Они просто делали свое дело и работали", - сказал он. По словам мужчины, даже поверхностное изучение ситуации дает возможность сделать выводы о невиновности братьев Гасангусейновых.

Житель Махачкалы Ильхам впервые принял участие в серии одиночных пикетов вместе с Муртазали Гасангусейновым. Мужчина узнал об акции из социальных сетей. "В последующем по возможности буду [принимать участие]", - отметил участник пикета.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".