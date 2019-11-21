Участники акции в поддержку Муртазали Гасангусейнова собрались у Советского РОВД в Махачкале. 21 ноября 2019 г. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

21 ноября 2019, 16:33

Силовики отпустили сторонников Гасангусейнова

Двое махачкалинцев, доставленных в полицию после инициированной Муртазали Гасангусейновым серии одиночных пикетов, отпущены. Один из них сообщил, что силовики не предъявляли никаких претензий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после инициированной Гасангусейновым серии одиночных пикетов силовики доставили в отдел двух человек.

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков. Муртазали Гасангусейнов настаивает на встрече с главой республиканского управления Следкома. Махачкалинцы поддерживают Гасангусейнова, проводя вместе с ним одиночные пикеты. 

К зданию отдела полиции, куда были доставлены молодые люди, пришли Муртазали Гасангусейнов, Джамбулат Гасанов и еще 30 их сторонников. К 15.00 мск задержанных отпустили. Доставление молодых людей в отдел полиции напрямую связано с их поддержкой акции Гасангусейнова, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Гасанов.

Скриншот видео с одним из доставленных в полицию, https://t.me/cknot/7291На видео, опубликованном сегодня на Telegram-канале "Кавказского узла", один из доставленных в отделение отмечает, что не подписывал никаких документов и не писал объяснительных. Он рассказывает, что силовики ввели их данные в систему и выяснили, что те не находятся в розыске.

Молодой человек говорит, что силовик выбрал его среди людей, собравшихся на акции. "Ты, говорит, молодой. Младше меня тоже, говорю, есть", - приводит он диалог отмечая, что возражения вызвали недовольство майора. По словам молодого человека, собравшиеся на акцию не дали силовикам задержать его и его товарища. Он говорит, что силовики настигли их уже по дороге с акцией и заставили сесть в служебную машину.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву", "Махачкалинцы поддержали коллег Гаджиева участием в пикете", "Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале".

Автор: Ильяс Капиев ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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