Два человека задержаны после пикета Гасангусейнова в Махачкале

21 ноября 2019, 15:02

Отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов в восьмой день подряд провели сегодня серию одиночных пикетов в столице Дагестана. Двое их сторонников были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", Гасангусейнов ежедневно проводит пикеты с 14 ноября.

На месте проведения акции у здания МВД и ФСБ в столице Дагестана собрались более 30 человек, некоторые из них приняли участие в одиночных пикетах. По словам Гасанова, сотрудники полиции потребовали разойтись, но Гасангусейнов ответил им отказом. К концу акции силовики забрали с собой двух участников пикета. "Они отошли, их по дороге забрали", - сказал Джамбулат Гасанов корреспонденту "Кавказского узла". Активист не смог уточнить, участвовали ли эти люди в пикетах или просто пришли поддержать Гасангусейнова.

После акции Гасанов и Гасангусейнов и поддерживающие их махачкалинцы направились в отдел силовой структуры, куда, по их мнению, доставили задержанных.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".