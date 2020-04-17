Дагестанский правозащитник Гасанов заявил об избиении силовиком

17 апреля 2020, 18:48

Силовики задержали Джамбулата Гасанова и еще четырех человек, сопровождавших активистку махачкалинского движения "Город наш" Ларису Бачиеву. Гасанов пожаловался на избиение высокопоставленным силовиком.

Как писал "Кавказский узел", Лариса Бачиева 15 апреля закрылась в своей машине в ответ на требование силовиков оставить автомобиль в отделе полиции в Махачкале для экспертизы. Правоохранители не предъявили документов, на основании которых хотят изъять машину, и стали бить по стеклам и применили слезоточивый газ, заявила активистка. Полицейские пояснили, что усомнились в подлинности номерных знаков машины. Бачиев пожаловалась в прокуратуру на затягивание экспертизы.

Лариса Бачиева участвовала в акциях в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Кроме того, она несколько лет борется за сохранение озера Ак-Гёль в Махачкале. В середине июля 2019 года она провела ряд одиночных пикетов на площади Махачкалы, чтобы обратить внимание главы Дагестана Владимира Васильева на проблемы озера.

Сегодня Лариса Бачиева по предложению дознавателя пришла на осмотр своей машины. По ее словам, процедура заняла семь-восемь минут. "Они посмотрели, сделали фотографии. Удивлялись при этом, почему у сотрудников появились сомнения насчет подлинности номеров на машине. Но сказали, что составят акт, и на это может уйти от нескольких дней до 15 суток", - сообщила Бачиева корреспонденту "Кавказского узла".

На осмотр пришли несколько знакомых Бачиевой. "Пока мы там стояли после осмотра, к нам подошли человек 15, половина из них была в форме силовиков. Агрессивно стали говорить с нами, спрашивать, кто нам дал право здесь стоять во время режима самоизоляции. Стали хватать меня за руки, но на мою защиту встали мужчины, которые стояли рядом со мной. И в итоге сначала забрали четверых человек – Джамбулата Гасанова, представителя профсоюза Руслана Мамаева, Сулеймана Ферзулаева и еще одного парня", - рассказала она. Через некоторое время задержали еще одного человека, Заура Расулова, добавила Бачиева.

31 марта в Дагестане в связи с распространением коронавируса был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. Дагестан, где число умерших от коронавируса сегодня выросло до девяти, уступает по смертности пациентов с COVID-19 лишь Москве и Московской области, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Задержанных доставили в здание силовой структуры, причем один из силовиков нанес Джамбулату Гасанову несколько ударов, отметила Бачиева, которой удалось поговорить с Гасановым по телефону. Дозвониться до Гасанова самостоятельно корреспонденту "Кавказского узла" к 18.14 мск не удалось.

"<Высокопоставленный силовик> ударил Джамбулата в живот, он упал на землю, у него разбита переносица", - рассказала Лариса Бачиева. Она отметила, что сообщила о случившемся по телефону дежурному прокурору. В надзорном ведомстве пообещали прислать на место сотрудника для разбирательства. "Это было примерно в 14 часов. Пока еще никто не приехал", - передал в 18.14 мск слова Бачиевой корреспондент "Кавказского узла".

Джамбулат Гасанов представляет интересы родителей убитых силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых и неоднократно участвовал в протестных акциях с требованием наказать виновных. 26 марта депутат Омаргаджи Алиев на сессии парламента республики упрекнул главу МВД Дагестана, что убийство братьев Гасангусейновых до сих пор не раскрыто. Полемика о бездействии следователей привела к перепалке между депутатами.

Сулейман Ферзулаев задерживался силовиками и минувшей ночью. Это произошло, когда активисты и журналисты, недовольные арестом машины Бачиевой, собрались у здания полиции. Ферзулаева продержали в отделе полиции до утра, а затем доставили в Советский районный суд, который не нашел оснований для ареста активиста, сообщил "Черновик".

Джамбулат Гасанов сообщил по телефону, что его насильно удерживают в здании силовой структуры. "<Силовик> завел меня в кабинет, где стал применять силу, угрожать и душить. Ни одного протокола на меня не составили, что именно я нарушил, никто не объясняет", - привело его слова дагестанское издание. По словам Бачиевой, сегодня к ней несколько раз подходили неизвестные и предлагали забрать заявление из прокуратуры, проинформировал "Черновик".