Пользователи Instagram призвали обнародовать подробности об инциденте с Гасановым в полиции

18 апреля 2020, 18:10

МВД Дагестана опубликовало видео, на котором Джамбулат Гасанов во время потасовки с силовиками бьется головой об стол. За кадром осталось то, что предшествовало поступку Гасанова, указали комментаторы. Сам активист заявил посетившему его омбудсмену, что был избит после конфликта на входе в отдел полиции.

Как писал "Кавказский узел", на правозащитника Джамбулата Гасанова, заявившего об избиении силовиком, 17 апреля был составлен протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. Гасанов, заявил, что высокопоставленный силовик нанес ему несколько ударов.

17 апреля активистку движения "Город наш" Ларису Бачиеву вызвали в полицию для проведения осмотра ее машины. После процедуры пятерых сопровождавших ее активистов, в числе которых был Гасанов, задержали. Всех, кроме Гасанова, в тот же день отпустили, сообщила Бачиева, отметив, что экспертиза признала необоснованными претензии полиции к ней. Она также сообщила, что Гасанов остался в отделе полиции, чтобы написать заявление на силовика. «Сказал остальным, что это займет не больше 10 минут. Но в итоге на него составили административный протокол за неповиновение требованиям сотрудника полиции, и он все еще остается в отделе», - сообщила Бачиева в 20.40 мск 17 апреля. Активистка также отметила, что к Гасанову в отдел вызывали скорую помощь, медработник сделал ему обезболивающий укол. "Он жаловался на сильные боли, так как удар был нанесен в район печени", - заявила Лариса Бачиева.

МВД Дагестана представило свою версию инцидента с Гасановым в отделе полиции

Сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram была размещена видеозапись, на которой Джамбулат Гасанов во время потасовки с силовиками бьется головой об стол.

В сообщении к видео говорится, что Гасанов был в числе группы лиц, которые 17 апреля собрались у отдела полиции по Советскому району Махачкала и «нарушали условия режима самоизоляции». «В соответствии с нормами российского законодательства нарушители были сопровождены в здание РОВД с целью установления личностей и фиксации факта нарушения. В отношении всех указанных лиц составлены административные протокола на основании ст. 20.6.1 КоАП РФ», - отмечается в сообщении.

Статья 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусматривает для граждан наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. К сегодняшнему дню общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане составило 257. С 1 апреля в республике объявлен режим самоизоляции, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным полицейских, Гасанов в здании отдела полиции стал вести себя неадекватно, пытаясь опротестовать выписанный протокол. «Небезызвестный адвокат и правозащитник Джамбулат Гасанов также был в числе нарушителей. Пытаясь опротестовать выписанный протокол, Джамбулат Гасанов стал вести себя неадекватно в здании отдела полиции, о чем свидетельствует вышеприведенная видеосъемка. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет дана правовая оценка действиям участников инцидента», - отмечается в сообщении.

На опубликованном МВД видео запыхавшийся Гасанов поднимается с пола в кабинете и бьет головой по столу. При этом его держат за руки люди, которые кричат: «Вот, смотрите – сам себя бьет», «Успокойтесь, контролируйте себя, Вы находитесь в отделе полиции!» Как Гасанов оказался на полу, ни в видеозаписи, ни в сообщении не разъясняется.

За кадром осталось то, что предшествовало поступку Гасанова, указали комментаторы видео

Пост с видео, на котором Гасанов бьется головой об стол, на странице МВД Дагестана в Instagram за пять часов набрал 36 тысяч просмотров и 748 комментариев.

Часть пользователей соцсети высказала удивление поступком Гасанова и обвинила его в провокации.

«Теперь что скажут его защитники? Кто сломал нос ему? Зачем он это делает? Провокатор», - пишет aauram. «Лучше быть избитым до полусмерти, чем вот так позорно сам себе нос разбивать», - отмечает _2020__shsk__. «За оговор и членовредительство ещё влетит», - указывает akuev91.

Однако многие комментаторы высказали сочувствие Гасанову и заявили, что представлена не полная версия инцидента.

«Видимо, довели», - пишет gairbekov2011. «А все видео можно выложить?» - спрашивает smokertim. «Вы будто прям знали что он сломает нос, именно эти секунды сняли. Выложите всё, если снимали до и срезали», - требует _moon_555_.

Гасанов заявил омбудсмену, что был избит после конфликта на входе в отдел полиции

Джамбулата Гасанова 17 апреля посетил Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев, а также представители Общественной наблюдательной комиссии республики, которые присутствовали при его осмотре врачами скорой помощи, пишет сегодня «Черновик».

Заместитель председателя ОНК Ума Аскерханова рассказала, что врачи выявили нанесённые Гасанову побои и зафиксировали их в журнале вызовов скорой помощи. «Сам Джамбулат Муталимович тоже это подтвердил, написал заявление в ОНК РД», - сказала Аскерханова. По ее словам, Гасанов на момент встречи чувствовал себя нормально, отмечает издание.

Посетивший Гасанова Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев рассказал о том, что узнал от Гасанова о конфликте с силовиками. По словам Гасанова, при входе в отделение полиции сотрудник потребовал у правозащитника оставить его телефон на контрольно-пропускном пункте. На просьбу Гасанова показать документ подтверждающий запрет гражданам на прохождение в данное учреждение со смартфоном, ему было отказано, со ссылкой, что это является документом служебного пользования.

«В следствии чего у сторон разгорелся конфликт и, как утверждает заявитель, <силовиком> ему были нанесены побои. В связи с вышеизложенным Уполномоченный направит соответствующее обращение в Прокуратуру Республики Дагестан для инициирования прокурорской проверки законности действий сотрудника полиции. Данная жалоба остается на личном контроле омбудсмена», - говорится в сообщении на сайте дагестанского омбудсмена.

Джамбулат Гасанов представляет интересы родителей убитых силовиками братьев-пастухов Гасангусейновых и неоднократно участвовал в протестных акциях с требованием наказать виновных. 26 марта депутат Омаргаджи Алиев на сессии парламента республики упрекнул главу МВД Дагестана, что убийство братьев Гасангусейновых до сих пор не раскрыто. Полемика о бездействии следователей привела к перепалке между депутатами.

Отметим, все началось с того, что 15 апреля Бачиева закрылась в своей машине в ответ на требование силовиков оставить автомобиль в отделе полиции в Махачкале для экспертизы. Правоохранители не предъявили документов, на основании которых хотят изъять машину, стали бить по стеклам и применили слезоточивый газ, заявила активистка. Полицейские пояснили, что усомнились в подлинности номерных знаков машины. Бачиева пожаловалась в прокуратуру на затягивание экспертизы.

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