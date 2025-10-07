Отменена угроза атаки беспилотников в Новороссийске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Глава Новороссийска объявил об отмене угрозы атаки беспилотников. По данным Минобороны, ночью и утром над Черным морем уничтожено 29 дронов.
Как писал "Кавказский узел", атаки беспилотников произошли минувшей ночью в Волгоградской и Ростовской областях. По данным властей, разрушений и раненых нет. В Новороссийске была объявлена угроза атаки дронов.
Об отмене угрозы атаки глава Новороссийска сообщил в своем телеграм-канале в 08.17 мск. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!" – написал он. По состоянию на 10.12 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.
С 7 до 8 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотников, из них 16 – над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Нижегородской и Московской областях. Минувшей ночью (с 23 мск до 7 мск), по данным ведомства, было сбито 184 беспилотника, из них три в Ростовской области, один в Волгоградской, 13 - над Черным морем, а остальные - в областях за пределами ЮФО и в Крыму.
Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.
В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.
Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.
