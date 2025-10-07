Беспилотники сбиты в Волгоградской и Ростовской областях

Атаки беспилотников зафиксированы в Волгоградской и Ростовской областях. В Новороссийске объявлена угроза атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта. Позднее они были сняты.

Атака беспилотников зафиксирована в Городищенском районе, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", - приводятся его слова в телеграм-канале администрации региона.

В Ростовской области военные "уничтожили и перехватили" БПЛА в Шолоховском районе, отчитался губернатор региона Юрий Слюсарь. "Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале. Число сбитых беспилотников представители властей не назвали.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил в 06.10 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.

Напомним, в ночь на 6 октября военные уничтожили в Краснодарском крае 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, еще 67 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, отчиталось Минобороны. В результате атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод два человека получили ранения.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в Шолоховском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.

В тот же день после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Туапсе были госпитализированы два человека. В Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.