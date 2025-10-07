×

Кавказский узел

05:41, 7 октября 2025

Возобновил работу волгоградский аэропорт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сняты ограничения на работу аэропорта Волгограда, вводимые для обеспечения безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 01.30 мск были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта.

Примерно в 04.30 мск аэропорт Волгограда возобновил работу, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты, сообщил в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Росавиации Артем Кореняко.

О том, что какие-то рейсы были отменены или перенесены, не сообщается.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Автор: "Кавказский узел"

