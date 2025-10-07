Введены ограничения на работы аэропорта Волгограда
Для обеспечения безопасности полетов приостановлена работа аэропорта Волгограда.
Как писал "Кавказский узел", ночью 3 октября были введены ограничения на работу волгоградского аэропорта, он временно не отправлял и не принимал авиарейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были сняты спустя примерно четыре часа.
Введены временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, прием и выпуск воздушных судов приостановлен, сообщил сегодня около 1.35 мск в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения традиционно введены для обеспечения безопасности полетов.
Из данных онлайн-табло аэропорта на 02.40 мск следует, что идет регистрация на рейс до Антальи, вылет которого запланирован по расписанию в 03.50. Ни один рейс на вылет при этом не задерживается. Что касается прилета, то ближайший - авиалайнера из Москвы - будет в 09.30.
Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.
