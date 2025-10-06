×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
11:31, 6 октября 2025

Два человека пострадали при атаке дронов на нефтезавод в Туапсе

Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод два человека получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью была приостановлена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара из-за необходимости обеспечить безопасность полетов. Утром ограничения были сняты. Военные уничтожили в Краснодарском крае 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, еще 67 дронов сбиты над Черным и Азовским морями, отчиталось Минобороны.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко минувшей ночью объявил об угрозе атаки беспилотников, а в 07.04 мск сообщил, что угроза отменена.

В Туапсе два человека пострадали в результате атаки беспилотников, сообщил в 10.08 мск в своем телеграм-канале глава Туапсинского муниципального округа.

"При падении обломков БПЛА на территорию Туапсинского НПЗ ранения получили два человека, им оказана вся необходимая медицинская помощь. На предприятии загорелось помещение охраны, возгорание оперативно ликвидировано", -  написал он.

Также, по данным чиновника, "фрагменты БПЛА упали" на территорию частного дома в селе Дедеркой. "Возгорание быстро потушили, повреждены окна дома. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

