Аэропорты городов Кубани возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты ограничения, которые были введены ночью из-за небезопасности полетов. Глава Новороссийска объявил об отмене угрозы атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью была приостановлена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара. Пресс-секретарь Росавиации объяснил ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко минувшей ночью объявил об угрозе атаки беспилотников.

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты ограничения на прием и отправление рейсов, сообщил в 07.02 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов, совершавших рейс в Сочи", - написал он.

Глава Новороссийска в 07.04 мск сообщил в своем телеграм-канале об отмене угрозы атаки. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!" – говорится в публикации. Об атаке дронов мэр города не сообщал.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.