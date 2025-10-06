Приостановлена работа аэропорта Краснодара
Вслед за аэропортами Сочи и Геленджика временно ограничена работ аэропорта Краснодара.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью была приостановлена работа аэропортов Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация временно ограничила работу аэропорта Краснодара (Пашковский), сообщил сегодня представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил традиционно, что прием и выпуск воздушных судов приостановлен для обеспечения безопасности полетов.
По данным онлайн-табло аэропорта, ни одного рейса в связи с ограничениями отменено не было. Ближайшие рейсы на вылет (в Ереван) и на прилет (из Екатеринбурга) запланированы на 09.30 и 09.15 соответственно.
Напомним, что аэропорт Краснодара возобновил работу 17 сентября после длительного простоя с марта 2022 года, когда начались боевые действия на Украине. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".
