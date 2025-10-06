×

Кавказский узел

01:27, 6 октября 2025

Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты Сочи и Геленджика прекратили прием и выпуск самолетов. В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", об ограничении работы двух аэропортов на Кубани стало известно поздно вечером 2 октября. Утром 3 октября ограничения сняли, на запасные аэродромы ушли 10 самолетов.

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - проинформировал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки беспилотников. "На территории Новороссийска объявлена атаки беспилотников (БПЛА). Уважаемые жители и гости города-героя! При включении сирен – сигнала "Внимание всем": если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).  Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!" – предупредил он в своем Telegram-канале.

24 сентября в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. В Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение отдыхающих беспечным. После атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе 24 сентября два человека погибли, еще 14 получили травмы.

Автор: "Кавказский узел"

