Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
09:37, 6 октября 2025

11 беспилотников сбиты в Краснодарском крае

БПЛА горит. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили в Краснодарском крае 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Еще 67 дронов сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью была приостановлена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара. Пресс-секретарь Росавиации объяснил ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов. Утром ограничения были сняты.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко минувшей ночью объявил об угрозе атаки беспилотников, а в 07.04 мск сообщил, что угроза отменена.

Минувшей ночью средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотник, в том числе 11 - в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 62 дрона сбиты над акваторией Черного моря, пять - над Азовским морем. Остальные беспилотники обезврежены в 14 областях за пределами ЮФО и в Крыму.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

