Выросло число жертв ракетного удара по предприятию в Волгограде
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Женщина погибла при атаке на предприятие в Волгограде, еще один человек числится пропавшим без вести. Власти отчитались о проверке состояния воздуха рядом с поврежденным предприятием.
Как писал "Кавказский узел", не менее десяти человек получили ранения при атаке дронов по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщили власти.
"К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавших", - сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации.
Погибшая - 52-летняя сотрудница предприятия, сообщает V1.
Сотрудники управления Роспотребнадзора измерили уровень радиационного излучения в ближайшей жилой застройке и изучили пробы воздуха на опасные вещества, образуемые после пожара. Показатели не превышены, концентрации веществ в норме, подтвердили исследователи, пишет "Волгоград ТРВ".
Жители Волгограда рассказали, что не знали, что делать при атаке.
"Мы с соседкой выскочили, а куда бежать-то? Некуда бежать. Пришло сообщение: "Возьмите документы, спрячьтесь в убежище". Да мы его видеть не видели никогда! Хотя в нашем подъезде есть большой подвал, но там всегда закрыто, воняет сыростью и, по-моему, вообще ничего не оборудовано. И что делать? Люди высыпали на улицу все. Стоим, между собой разговариваем, и больше ничего. Позвонила дочери в Ворошиловский район. Она говорит: "Мам, бери такси, к нам приезжай". Но это же не дело. Давление подскочило, как не знаю что. И при этом понимаем реально, что вызывать скорую в таком состоянии нельзя, потому что очень хорошо слышим, как одна за другой скорые помчались. Не хотели отрывать врачей от спасения людей там", - приводит V1 слова одной из горожанок.
Напомним, ранее жители Волгоградской области рассказали, что оповещения об угрозе атаки дронов в регионе стали практически ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением.
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