Четверо граждан Грузии заочно приговорены в России за наемничество

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Суд заочно признал граждан Грузии виновными в участии в боевых действиях на Украине против российских войск в составе "Грузинского национального легиона".

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года глава Следкома РФ поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины Мамуку Мамулашвили, заявив, что он подозревается в нарушениях правил обращения с российскими военнопленными. В марте 2023 года суд в Москве арестовал заочно четырех бойцов "Грузинского легиона" по обвинению в наемничестве, всего в этом деле более 20 фигурантов.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил, что граждане Грузии вступили в несколько украинских подразделений. На сайте "Грузинского легиона", которым командует Мамулашвили, нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ, оно названо "военным добровольческим формированием".

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах Мамулашвили Ушанги при содействии политического руководства Украины создал военизированное формирование "Грузинский национальный легион" для участия в вооруженном конфликте. Он и сам воевал на стороне Украины против вооруженных сил России. Мамулашвили также обвинялся в том, что 5 апреля 2022 года на одном из видеохостингов сделал заявление, возбуждающее национальную ненависть и вражду. Еще трое граждан Грузии - Вано Надирадзе, Гиорги Руситашвили и Нодару Петриашвили - были обвинены в том, что в 2022 году прибыли на Украину и стали наемниками "Грузинского национального легиона", сообщает информационный центр СК России.

Мамулашвили признан виновным в наемничестве, возбуждении ненависти либо вражды, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч.ч.1,3 ст. 359, п. «а» ч. 2 ст. 282, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России). Надирадзе, Руситашвили и Петриашвили признаны виновными в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК России). Всем четверым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в международный розыск. Суд приговорил Мамулашвили к 23 годам лишения свободы, Надирадзе, Руситашвили и Петриашвили – к 14 годам каждого, сообщается в телеграм-канале ведомства.

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